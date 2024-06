Sucor AM Raih Penghargaan Asset Management Company of the Year Indonesia 2024

PT Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) meraih penghargaan ‘Asset Management Company of the Year Indonesia 2024’ pada ajang The Asset Triple A Award.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) meraih penghargaan ‘Asset Management Company of the Year Indonesia 2024’ pada ajang ‘The Asset Triple A Award’ yang digelar di Hongkong, Jumat (14/06/2024).

Presiden Direktur Sucor Asset Management, Jemmy Paul Wawointana mengatakan penghargaan tersebut diberikan kepada Sucor AM sebagai pengakuan atas dedikasi perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya.

“Penghargaan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menjalankan nilai-nilai perusahaan. Kami juga memberikan apresiasi kepada tim yang telah bekerja keras dan selalu berusaha memberikan layanan, serta solusi investasi terbaik kepada nasabah,” kata Jemmy dalam rilis resmi, Rabu (26/6/2024).

Sucor AM sebelumnya telah mendapatkan penghargaan selama 3 tahun berturut-turut dari The Asset. Pada 2022 Sucor AM mendapatkan penghargaan ‘Institutional Investor, ETF, and Asset Servicing Providers’, kemudian pada 2023 Sucor AM mendapatkan penghargaan ‘Institutional Investor, ETF, and Asset Servicing Providers Asset Management Company of the Year’, serta penghargaan yang didapatkan oleh Sucor AM tahun ini.

Sebelumnya pada tahun 2018 Sucor AM juga pernah mendapatkan penghargaan ‘Asset Management Company of the Year – Rising Star, Indonesia’ dari The Asset.

The Asset merupakan lembaga riset dan penerbit berita yang fokus pada bisnis dan industri keuangan di Asia yang didirikan pada tahun 1999 serta berbasis di Hongkong.

Penghargaan The Asset Triple A merupakan pengakuan tertinggi bagi Investor Institusional, ETF, dan Penyedia Layanan Aset.

Cakupan geografis yang diamati merupakan pasar di kawasan Asia Pasifik, termasuk Jepang dan Australia, serta Timur Tengah. The Asset berpengalaman lebih dari dua puluh tahun dalam mengelola program Penghargaan The Asset Triple A, mencerminkan pemahaman yang luar biasa untuk mengidentifikasi organisasi terbaik di kelasnya.

Penghargaan tahun ini merupakan gambaran kinerja setiap perusahaan pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2023.

Kinerja Sucor AM pada tahun 2023 dianggap luar biasa oleh The Asset dalam mengelola aset, inovasi produk dan layanan kepada nasabah, serta kontribusi terhadap industri keuangan secara keseluruhan di Indonesia.

“Kita ketahui bersama kredibilitas The Asset sebagai lembaga internasional yang terpercaya selama dua dekade ini. Penghargaan ini tentunya bentuk cerminan pelayanan yang diberikan Sucor AM kepada nasabah. Olehnya, tidak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada nasabah kami atas kepercayaan kepada Sucor AM selama ini,” pungkas Jemmy.