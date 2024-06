Emiten Portofolio Lo Kheng Hong ANJT Anggarkan Capex Rp599 Miliar 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten portofolio Lo Kheng Hong PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar US$36,8 juta atau setara Rp599,17 miliar (kurs Jisdor Rp16.282 per dolar AS per 5 Juni 2024).

Head of Corporate Planning, Reporting and Business Development Finance & Accounting ANJT Windianti mengatakan perseroan menganggarkan belanja modal sebesar US$36,8 juta sepanjang tahun 2024.

Rencananya, sebagian besar belanja modal ini akan digunakan untuk replanting total 1.733 hektar lahan sawit, dengan anggaran US$8,8 juta. Windianti merinci hingga April 2024, ANJT telah melakukan replanting terhadap total 394 ha lahan, dari total 1.733 ha.

Penggunaan selanjutnya untuk belanja modal ANJT adalah sebesar US$3,5 juta untuk laterisasi pada PT Permata Putera Mandiri (PPM) dan PT Putera Manunggal Perkasa (PMP).

Selanjutnya sebesar US$1,7 juta untuk boiler dan turbin di PPM dan PMP, US$1,5 juta untuk water management, US$0,7 juta untuk kompensasi lahan, dan sisanya sebesar US$0,8 juta untuk perumahan karyawan.

"Realisasi capex hingga Maret 2024 adalah sebesar 16,4%," kata Windianti dalam paparan publik ANJT, Rabu (5/6/2024).

Adapun pada kuartal I/2024, ANJT mencatatkan pendapatan senilai US$48,91 juta atau setara Rp765,79 miliar. Pendapatan ini turun 4,33% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$51,12 juta.

Manajemen menjelaskan ANJT memproduksi sebesar 173.226 metrik ton (MT) tandan buah segar (TBS) dari perkebunan inti pada kuartal I/2024, lebih rendah dibandingkan produksi TBS pada kuartal I/2023 sebesar 187.060 MT.

Sementara itu, produksi CPO ANJT per kuartal I/2024 adalah sebesar 56.601 MT, turun 5,7% dibandingkan kuartal I/2023 sebesar 60.051 MT.

Penjualan CPO ANJT juga turun 3,9% menjadi 55.857 MT di tiga bulan pertama 2024, dari 58.103 MT di tiga bulan pertama 2023. Selain itu, volume penjualan PK turun 9,8% menjadi 11.135 MT dari 12.349 MT pada 3 bulan 2023. Sementara itu, volume penjualan PKO pada kuartal I/2024 adalah sebesar 650 MT.

ANJT tercatat membukukan rugi bersih sebesar US$3,62 juta atau setara Rp59,06 miliar di kuartal I/2024. Rugi bersih ini turun dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$3,76 juta.

