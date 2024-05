Jadwal Cum Dividen Triliunan Pekan Depan: ASII, TLKM hingga TAPG

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah emiten seperti ASII, TLKM hingga TAPG menjadwalkan pembagian dividen dengan cum date yang jatuh pada pekan depan periode 13-17 Mei 2024. Besaran dividen yang dibagikan bernilai hingga triliunan rupiah.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka mereka akan membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada awal pekan depan, Senin (13/5/2024) ada beberapa emiten yang menjadwalkan cum date dividen, yakni PT Astra International Tbk. (ASII), PT Plaza Indonesia Realty Tbk. (PLIN) dan PT Sekar Laut Tbk. (SKLT).

Pada hari yang sama juga ada cum dividen dari PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. (MFMI), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD), dan PT Asuransi Bintang Tbk. (ASBI).

Nilai dividen paling jumbo pada awal pekan depan dibagikan oleh ASII sebesar Rp17,04 triliun atau Rp421 per saham. Disusul GOOD sebesar Rp331,91 miliar, PLIN sebesar Rp300,53 miliar, SKLT Rp31,11 miliar, MFMI Rp28,03 miliar, dan ASBI Rp1,21 miliar.

Selanjutnya pada Selasa (14/5/2024), ada cum dividen dari PT Mitrabara Adiperdana Tbk. (MBAP) sebesar Rp78,54 miliar atau Rp64 per saham. Diikuti PT Segar Kumala Indonesia Tbk. (BUAH) sebesar Rp23 miliar atau Rp23 per saham.

Adapun pada hari yang sama juga ada cum dividen dari emiten perkebunan sawit milik konglomerat TP Rachmat, PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) sebesar Rp91 per saham atau total Rp1,8 triliun.

Berikutnya pada Rabu (15/5/2024), ada cum dividen dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) sebesar Rp17,68 triliun atau Rp178,5 per saham, dan PT XL Axiata Tbk. (EXCL) sebesar Rp635,55 miliar atau Rp48,6 per saham.

Disusul PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) sebesar Rp572,04 miliar Rp84,72 per saham. Terakhir pada Kamis (16/5/2024) ada cum dividen dari PT Graha Mitra Asia Tbk. (RELF) sebesar Rp1,14 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

