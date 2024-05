Siap-Siap, Pekan Depan Banjir Dividen dari AUTO, CMRY, hingga PTRO

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa saham di pasar modal menjadwalkan cum dividen pada pekan depan, yakni pada 6 Mei hingga 8 Mei 2024. Beberapa di antaranya seperti CMRY, AKRA, hingga PTRO.

Pada awal pekan atau Senin (6/5/2024), beberapa emiten menjadwalkan cum date dividen seperti PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY), PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN), PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT), PT Dharma Polimetal Tbk. (DRMA), dan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. (AMAG).

Jumlah dividen terbesar di awal pekan depan akan dibagikan oleh CMRY, yakni sebesar Rp714,12 miliar, disusul oleh MLPT sebesar Rp200,6 miliar, dan DRMA sebesar Rp171,29 miliar. Sementara itu, TLDN akan membagikan dividen sebesar Rp158 miliar dan AMAG sebesar Rp148,6 miliar.

Lalu pada hari berikutnya, Selasa (7/5/2024), sebanyak tiga emiten menjadwalkan cum date dividennya. Emiten-emiten tersebut adalah PT Prima Andalan Mandiri Tbk. (MCOL) dengan dividen senilai Rp1,58 triliun, PT Trans Power Marine Tbk. (TPMA) senilai Rp196,6 miliar, dan PT Astra Otoparts Tbk. (AUTO) dengan dividen sebesar Rp636,2 miliar.

Kemudian pada Rabu (8/5/2024), sebanyak 6 emiten di pasar modal menjadwalkan cum date dividen. Emiten-emiten tersebut adalah PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM), PT Petrosea Tbk. (PTRO), PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA), dan PT Lippo General Insurance Tbk. (LPGI).

Lalu PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU), dan PT Trisula International Tbk. (TRIS) juga akan membagikan dividen pada Rabu (8/5/2024).

SMSM akan membagikan dividen senilai Rp143,96 miliar ke pemegang sahamnya. Lalu PTRO membagikan dividen sebesar US$3,05 juta atau Rp49,55 miliar.

Kemudian AKRA dengan dividen final sebesar Rp986,8 miliar, LPGI sebesar Rp8,1 miliar, TUGU sebesar Rp438,24 miliar, dan TRIS sebesar Rp11,65 miliar.

Cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka mereka akan membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama dimana pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

