XL Axiata (EXCL) Cetak Laba Bersih Rp539 Miliar Kuartal I/2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Emiten telekomunikasi PT XL Axiata Tbk. (EXCL) mencatatkan peningkatan kinerja keuangan pada kuartal I/2024. Laba bersih XL Axiata meningkat menjadi Rp539 miliar di tiga bulan pertama 2024.

Berdasarkan laporan keuangannya, XL Axiata membukukan laba bersih Rp539,07 miliar. Laba bersih ini naik 168,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp200,8 miliar.

Hal ini membuat laba bersih per saham EXCL ikut meningkat. Laba bersih per saham EXCL adalah sebesar Rp41 per saham di kuartal I/2024, naik dari periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp16 per saham.

Capaian laba bersih ini didorong oleh peningkatan pendapatan. Pendapatan EXCL naik 11,8% menjadi Rp8,43 triliun sepanjang tiga bulan pertama 2024. Pendapatan ini meningkat dibandingkan kuartal I/2023 yang sebesar Rp7,54 triliun.

Pendapatan ini didorong oleh pendapatan jasa GSM mobile dan jaringan telekomunikasi sebesar Rp8,27 triliun, serta pendapatan managed service dan jasa teknologi informasi sebesar Rp164,7 miliar.

EXCL juga mencatatkan peningkatan beban 5,47% dari Rp660,6 miliar, menjadi Rp696,7 miliar selama kuartal I/2024. Begitu juga dengan biaya keuangan EXCL yang meningkat menjadi Rp758,15 miliar di kuartal I/2024.

Adapun EXCL mencatatkan penerimaan kas dari pelanggan dan operator lain senilai Rp7,92 triliun di kuartal I/2024. Kas dan setara kas EXCL di akhir periode adalah sebesar Rp1,15 triliun.

Di sisi lain, jumlah aset EXCL meningkat di akhir Maret 2024 menjadi Rp87,9 triliun, dari sebelumnya Rp87,6 triliun di akhir Desember 2023.

Jumlah liabilitas EXCL turun menjadi Rp60,82 triliun di akhir kuartal I/2024, dari sebelumnya Rp61,18 triliun di akhir 2023. Sementara itu, jumlah ekuitas EXCL meningkat menjadi Rp27,05 triliun di 30 Maret 2024, dari Rp26,5 triliun di 31 Desember 2023.

---------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel