Harga Emas Dunia Pecah Rekor Sepanjang Masa, Cek Penyebabnya

Harga emas mencetak rekor sepanjang masa karena optimisme terkait pandangan Federal Reserve (The Fed) akan segera menurunkan suku bunganya

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas mencetak rekor sepanjang masa karena optimisme terkait pandangan Federal Reserve (The Fed) akan segera menurunkan suku bunganya disebabkan kuatnya perekonomian AS.

Harga emas cenderung bergerak berbanding terbalik dengan suku bunga karena seiring dengan kenaikan suku bunga, emas menjadi relatif kurang menarik.

Harga emas di pasar spot mencapai titik tertinggi sepanjang masa di US$2,265.49 per awal sesi. Emas berjangka AS ditutup 0,9% lebih tinggi pada US$2,236.50 per ounce.

Tiga ukuran pemerintah terhadap inflasi AS – CPI, PPI dan PCE – menunjukkan perbaikan yang stabil, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kapan dan seberapa banyak The Fed melakukan pemotongan, kata Kevin Flanagan, kepala strategi pendapatan tetap di WisdomTree di New York.

“Pasar sedang menilai kembali apa yang mereka pikir akan menjadi episode penurunan suku bunga yang sangat agresif,” kata Flanagan."Entah mereka akan dilaksanakan pada bulan Juni atau Juli, apa pun itu, seperti apa jadinya? Saat ini, data akan menunjukkan kepada Anda bahwa hal tersebut tidak akan seragam."

Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pada hari Jumat bahwa inflasi data yang dirilis pada hari itu adalah apa yang mereka harapkan menunjukkan bahwa bank sentral AS puas untuk tetap dalam mode menunggu dan melihat.

Tim Ghriskey, ahli strategi portofolio senior di Ingalls & Snyder di New York, mengatakan The Fed tidak ingin menghidupkan kembali tahun 1970-an ketika pemotongan dilakukan terlalu cepat dan inflasi kembali meningkat.

“Potensi pemotongan suku bunga terus didorong karena Powell mengatakan dengan nada yang hampir tidak jelas bahwa ini adalah kondisi yang baik. Suku bunga berada di atas rata-rata, tidak terlalu tinggi, namun di atas rata-rata. Lebih baik menyimpan potongan itu di sakumu,” ungkapnya.

Laporan data indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) pada hari Jumat sebelumnya mendorong ekspektasi akan kebijakan moneter AS yang lebih mudah, mengangkat emas ke rekor tertinggi baru.

