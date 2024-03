PTBA Punya Proyek PLTB dengan Perusahaan China, Intip Progresnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten batu bara, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) menyampaikan kabar terbaru mengenai kerja sama pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) atau wind farm dengan perusahaan asal China, China Huadian Oversears Investment Co. Ltd., dan Huadian Guangxi Energy Co. Ltd.

Direktur Utama Bukit Asam Arsal Ismail mengatakan pihaknya sampai saat ini tetap melakukan komunikasi dengan Huadian terkait dengan kerja sama ini.

"Dengan Huadian itu bukan cuma [listrik tenaga] angin, tapi hidro. Karena angin ini di Indonesia tidak besar seperti di luar negeri ya," ucap Arsal, dikutip Kamis (14/3/2024).

Sebagaimana diketahui, pembangkit listrik tenaga angin ini akan berada di wilayah Laut China Selatan. Pembangkit listrik ini berkapasitas hingga 1,3 giga watt (GW).

Lebih lanjut, Arsal menuturkan PTBA memiliki roadmap dalam menghadapi transisi energi. Menurutnya, sampai 2030 nanti, PTBA menargetkan inti bisnis batu bara menyumbang kontribusi 70%, dan sisanya sebesar 30% disumbangg dari non-batu bara seperti EBT, dan beberapa proyek lain seperti hilirisasi.

Sebelumnya, manajemen PTBA menjelaskan perseroan sejauh ini telah membangun PLTS di Bandara Soekarno-Hatta, bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II (Persero), yang sudah beroperasi penuh sejak Oktober 2020.

PLTS tersebut berkapasitas maksimal 241 kilowatt-peak (kWp) dan terpasang di Gedung Airport Operation Control Center (AOCC).

Selain dengan Angkasa Pura II, PTBA juga bekerja sama dengan Jasa Marga Group untuk pengembangan PLTS di jalan-jalan tol. PLTS berkapasitas 400 kWp di Jalan Tol Bali-Mandara telah selesai dibangun dan diresmikan pada 21 September 2022.

PTBA saat ini juga sedang mendalami peluang pengembangan EBT berbasis hydrogen, baik untuk kebutuhan sendiri maupun mendukung penguatan kebutuhan kemitraan dalam sistem rantai bisnis transportasi dan produksi PTBA di masa depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel