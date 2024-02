Harga Emas Jatuh Tertekan Kenaikan Imbal Hasil Obligasi AS

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange terpantau turun pada penutupan perdagangan Senin (26/2/2024), karena imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) naik.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April turun 10,50 dolar AS atau 0,51%, menjadi ditutup pada 2.038,90 dolar AS per ounce. Emas juga berada di bawah tekanan penjualan teknis berbasis grafik.

Departemen Perdagangan AS melaporkan pada hari Senin bahwa penjualan rumah baru di AS naik 1,5 persen ke tingkat tahunan sebesar 661,000 pada bulan Januari, dari revisi 651,000 pada bulan sebelumnya. Sementara itu, laporan produk domestik bruto AS akan dirilis pada hari Rabu.

Adapun, Rilis indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) bulan Januari – indikator inflasi pilihan The Fed – pada hari Kamis dapat mengurangi antusiasme baru-baru ini jika data menunjukkan tekanan harga tidak cukup cepat mereda.

Pasar telah mengesampingkan pemangkasan suku bunga pada pertemuan The Fed bulan Maret dan baru-baru ini memundurkan ekspektasi pelonggaran suku bunga ke bulan Juni mulai bulan Mei, menurut FedWatch Tool dari CME, menyusul data harga konsumen dan produsen yang secara mengejutkan kuat.

Laporan mengenai barang tahan lama, kepercayaan konsumen, dan aktivitas manufaktur akan dirilis akhir pekan ini.

“Banyak posisi yang bersiap menghadapi data besar, investor hanya berusaha memastikan bahwa mereka tidak kekurangan atau kelebihan berat badan karena tren tidak bergerak,” kata Rob Haworth, ahli strategi investasi senior di U.S. Bank Wealth Management dikutip Reuters.

"Laporan ketenagakerjaan tinggal seminggu lagi jadi perhatian akan tertuju pada indeks harga PCE pada hari Kamis dibandingkan data lainnya. Ada lebih banyak data pada minggu ini dibandingkan minggu lalu namun ini masih bukan data terbesar," tambah Haworth.

Harga perak untuk pengiriman Maret turun 45,60 sen atau 1,98% menjadi ditutup pada 22,526 dolar AS per ounce. Harga platinum untuk pengiriman April turun 28,50 dolar AS atau 3,13% menjadi ditutup pada 881,10 dolar AS per ounce.

