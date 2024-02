BRI-MI Himpun Dana Kelolaan Investor Ritel Rp6,3 Triliun Januari 2024

PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) mencatatkan dana kelolaan (Asset Under Management/AUM) reksa dana investor ritel Rp6,33 triliun per Januari 2024.

Sementara itu, mengutip data Pasardana, BRI-MI menghimpun total AUM reksa dana Rp30,03 triliun per Januari 2024, naik 9,28% year on year (yoy) dari Rp27,48 triliun per Januari 2023.

Plt. Direktur Utama BRI-MI Ira Irmalia Sjam mengatakan pertumbuhan AUM BRI-MI juga ditopang oleh pertumbuhan AUM investor retail sebesar 60,80% secara yoy menjadi Rp6,33 triliun dibandingkan per 31 Januari 2023 sebesar Rp3,94 triliun.

“Sinergi dengan Bank BRI menjadi salah satu faktor utama dalam peningkatan investor retail BRI-MI. Berdasarkan jumlah Single Investor Identification (SID), pada Januari 2024 BRI-MI juga mengalami pertumbuhan investor retail sebesar 23,80% secara yoy menjadi 215.834 SID dibandingkan di 31 Januari 2023 sebanyak 174.304 SID,” ujar Ira dalam keterangan resmi, Selasa (20/2/2024).

Dari sisi produk, Reksa dana BRI Balanced Regular Income Fund (BRIF) menjadi salah satu produk reksa dana di BRI-MI dengan porsi kepemilikan retail terbanyak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah AUM yang dimiliki oleh investor retail per 31 Januari 2024 yaitu sebesar 77,33% atau sebesar Rp1,92 triliun dari total AUM BRIF sebesar Rp2,49 triliun.

“Tingginya peminat BRIF tak lepas dari fitur produk yang unik. Sebagai reksa dana campuran, BRIF tidak hanya memaksimalkan komposisi portfolionya di instrumen surat utang yang relatif stabil, tapi juga menawarkan pembayaran dividen secara berkala kepada investor” ujar Ira.

Sebagai informasi tambahan, reksa dana BRIF merupakan salah satu produk unggulan BRI-MI yang bersinergi dengan Bank BRI sebagai induk perusahaan. Dengan demikian, investor yang tertarik untuk berinvestasi di reksa dana tersebut bisa membelinya di Sentra Layanan Prioritas (SLP) BRI terdekat.

PT BRI Manajemen Investasi (sebelumnya PT Danareksa Investment Management) atau BRI-MI, merupakan pelopor industri Reksa dana pertama di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1992. Pada tahun 2022 BRI-MI resmi menjadi anak perusahaan Bank BRI.

