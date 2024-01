Bursa Saham di Seluruh Dunia Bergelora, S&P Tembus Rekor Baru

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Saham-saham global melonjak pada hari, dengan S&P 500 ditutup pada rekor penutupan baru dan saham-saham Eropa mencapai level tertinggi dalam dua tahun, karena pasar memangkas taruhan ambisius pada akhir tahun 2023 terhadap suku bunga. pemotongan oleh Federal Reserve dan bank sentral lainnya.

Indeks dunia seluruh negara MSCI (.MIWD00000PUS), juga naik ke level tertinggi baru dalam dua tahun, ditutup naik 0,6%, terangkat oleh penutupan tertinggi keenam sepanjang masa S&P 500 sejauh ini di bulan Januari.

Sedikit kenaikan pada indeks STOXX 600 Eropa (.STOXX), membuka tab baru setelah kenaikan mingguan terbesarnya dalam tiga bulan pada minggu lalu juga membantu memajukan ukuran kinerja saham global.

Reli ekuitas terjadi pada awal minggu yang dipenuhi dengan pendapatan perusahaan-perusahaan besar, data inflasi Eropa, pertemuan kebijakan Federal Reserve dan Bank of England, serta data ketenagakerjaan AS yang dapat menentukan arah pasar selama beberapa bulan mendatang.

Investor mencoba memahami prospek perekonomian AS karena kemungkinan besar tidak memerlukan penurunan suku bunga besar-besaran oleh The Fed, kata Phillip Nelson, kepala alokasi aset di NEPC, konsultan investasi untuk investor institusi di Boston.

Tanpa adanya guncangan geopolitik, perekonomian AS akan tumbuh lebih baik dari perkiraan dan hanya beberapa sektor yang kinerjanya buruk, katanya.

Dow Jones Industrial Average (.DJI), naik 0,59%, S&P 500 (.SPX) naik 0,76% dan Nasdaq Composite (.IXIC), tambah 1,12%. Dengan S&P 500 naik 3,3% pada bulan Januari, BlackRock menaikkan pandangan keseluruhannya mengenai saham AS menjadi "overweight" dari "netral".

Pendapatan mega cap akan diteliti minggu ini setelah perkiraan mengecewakan dari Intel (INTC.O), membuka tab baru dan Tesla (TSLA.O), membuka tab baru minggu lalu memperdalam kekhawatiran tentang penilaian saham pertumbuhan besar yang mempelopori reli di akhir tahun 2023.

Microsoft (MSFT.O), membuka tab baru, yang melalui kemitraannya dengan Open AI telah menarik minat pasar tentang kecerdasan buatan pada tahun 2023, diperkirakan akan melaporkan lonjakan pendapatan kuartal sebesar 15.8% pada hari Selasa. Saham ditutup naik 1,4%.

Euro merosot ke level terendah dalam tujuh minggu, menembus di bawah angka 1,08, karena pasar memutarbalikkan ekspektasi terhadap tingkat penurunan suku bunga tahun ini oleh The Fed dan Bank Sentral Eropa (ECB), kata Marc Chandler, kepala strategi pasar di Bannockburn Global Forex di New York.

“Kami masih bereaksi dan mengoreksi apa yang terjadi pada Q4 tahun lalu,” kata Chandler.

"Pasar memperkirakan akan ada penurunan suku bunga yang agresif tidak hanya oleh The Fed, tapi juga oleh Bank of England dan ECB. Dolar dijual dalam kondisi seperti itu," katanya.

Indeks dolar melemah, turun 0,09%, sedangkan euro turun 0,18% menjadi $1,0832 setelah jatuh ke $1,0797. Euro mungkin bersiap menghadapi pelemahan di bulan Februari, karena mata uang tunggal tersebut telah melemah terhadap dolar selama tujuh tahun terakhir pada bulan tersebut, kata Chandler.

Investor menunggu konferensi pers dengan Ketua Fed Jerome Powell dan pernyataan bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua hari pada hari Rabu, dan laporan pengangguran AS pada hari Jumat.

Para pembuat kebijakan diperkirakan akan mempertahankan target suku bunga The Fed pada kisaran 5,25%-5,50%, namun beberapa investor yakin bank sentral AS dapat menghilangkan bias kenaikan suku bunganya.

Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun yang menjadi acuan turun 8,6 basis poin menjadi 4,074%, sedangkan obligasi acuan Eropa – obligasi Jerman bertenor 10-tahun – turun 0,8 basis poin menjadi 2,230%.

Imbal hasil (yield) Treasury telah turun tajam pada bulan November dan Desember, membantu pasar ekuitas untuk menguat di tengah ekspektasi bahwa penurunan suku bunga The Fed akan dilakukan secepatnya pada bulan Maret. Namun imbal hasil naik pada bulan Januari di tengah kekhawatiran mengenai kebutuhan pendanaan pemerintah.

Imbal hasil Treasury turun lebih jauh pada hari Senin setelah Departemen Keuangan mengatakan di akhir sesi bahwa mereka perlu meminjam lebih sedikit dari perkiraan sebelumnya.

Saham-saham Asia naik karena langkah-langkah baru Beijing untuk menstabilkan pasar lokal melebihi hambatan sentimen dari perintah pengadilan Hong Kong untuk melikuidasi raksasa properti China Everglade.

Investor juga sensitif terhadap risiko geopolitik dengan kenaikan harga minyak setelah serangan rudal Couth menyebabkan kebakaran di sebuah kapal tanker bahan bakar di Laut Merah dan serangan pesawat tak berawak yang menewaskan tiga tentara AS di Yordania.

Di Asia, hambatan terbesar terhadap saham berasal dari perintah pengadilan Hong Kong untuk melikuidasi Everglade, yang merupakan contoh krisis properti di Tiongkok.

Hang Sen Hong Kong (.HIS), membuka tab baru memangkas kenaikan karena berita tersebut dan ditutup naik 0,78%, setelah sebelumnya naik hampir 2% karena regulator sekuritas Tiongkok mengatakan pada hari Minggu bahwa pihaknya akan sepenuhnya menangguhkan pinjaman saham yang dibatasi.

Harga minyak turun lebih dari satu dolar per barel karena melemahnya sektor properti Tiongkok yang memicu kekhawatiran permintaan, menyebabkan para pedagang menilai kembali premi risiko pasokan akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Minyak mentah berjangka AS turun $1,23 menjadi $76,78 per barel, dan Brent turun $1,15 menjadi berakhir pada $82,40 per barel.

Emas berjangka AS ditutup 0,4% lebih tinggi pada $2025,40 per ounce.

