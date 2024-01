Rupiah Loyo, Simak Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini, Kamis (25/1)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke level Rp15.715 pada Kamis (25/1/2024).

Rupiah dibuka melemah 2 poin poin atau 0,01% menuju level Rp15.715 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,11% menuju posisi 103,34.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia mayoritas dibuka bervariatif. Yen Jepang, semisal, melemah 0,11%, sementara won Korea yang menguat 0,18%. Adapun ringgit Malaysia menguat 0,01%, rupee India naik 0,03%, dan baht Thailand melemah 0,02%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini akan bergerak fluktuatif tetapi ditutup melemah di rentang Rp15.700 hingga Rp15.750.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah. Dari luar negeri, greenback menandai awal yang kuat pada 2024 karena data inflasi dan pasar tenaga kerja membuat sebagian besar para pedagang mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga lebih awal oleh The Fed.

“Gagasan ini diperburuk oleh serangkaian komentar hawkish dari pejabat The Fed selama seminggu terakhir,” ujar Ibrahim dalam riset yang dikutip pada Kamis (25/1/2024).

Dia menambahkan bahwa pelaku pasar saat ini menantikan rilis Indeks Manajer Pembelian (PMI) dan laporan Produk Domestik Bruto (PDB) yang akan dirilis pada Kamis (25/1).

Indikator-indikator tersebut diharapkan memberikan wawasan mengenai kesehatan perekonomian AS dan berpotensi mempengaruhi sikap The Fed terhadap kebijakan suku bunga.

Dari dalam negeri, para ekonom optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diprediksi sebesar 5% dan pada 2024 di kisaran 4,9-5%. Secara rinci, ada 5 sektor yang menjadi pendorong perekonomian pada 2023, yakni sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi yang membentuk dua pertiga dari PDB.

Meski demikian, dari lima sektor tersebut, sektor perdagangan mengalami pelemahan. Adapun sektor lainnya masih cukup resilien termasuk pertanian, pertambangan dan manufaktur.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (25/1/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.15 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.708 dan harga jual sebesar Rp15.728 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.01 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.560 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.860 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.560 15.860

E Rate 15.708 15.728

Bank Notes 15.560 15.860

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.51 WIB masing-masing sebesar Rp15.700 dan Rp15.725 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.650 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.800 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.650 15.800

E Rate 15.700 15.725

