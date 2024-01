Konsisten Terapkan ESG, Adaro Raih Sejumlah Penghargaan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah penghargaan di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) berhasil diraih oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) sepanjang 2023 lalu.

Adapun di tingkat nasional dalam bidang lingkungan, PT Adaro Indonesia, anak perusahaan Adaro Energy Indonesia kembali meraih PROPER Emas untuk yang keenam kalinya, dalam Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Penghargaan PROPER Emas merupakan peringkat tertinggi yang dianugerahkan kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti mengelola lingkungan, dengan standar kepatuhan lebih dari yang diwajibkan termasuk melakukan upaya-upaya pengembangan masyarakat secara berkesinambungan.

Presiden Direktur Adaro Energy Indonesia Garibaldi Thohir merasa bangga perusahaan meraih Penghargaan PROPER Emas untuk keenam kalinya. Menurutnya, hal tersebut tercapai karena Adaro senantiasa berkomitmen untuk menyeimbangkan aspek ekonomi dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam operasinya.

“Demi mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) kami selalu berupaya melakukan lebih dari yang diwajibkan (beyond compliance) melalui beberapa inisiatif yang bertujuan untuk terwujudnya keunggulan di bidang operasi, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan hidup dan inovasi sosial,” tuturnya dalam siaran pers, Sabtu (20/1/2024).

Sementara itu, upaya perbaikan lingkungan yang berkesinambungan terus dilakukan Adaro diantaranya terkait penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Langkah tersebut berpotensi menghasilkan efisiensi energi, penghematan biaya bahan bakar, dan pengurangan emisi GRK dalam proses pengangkutan batu bara.

Langkah tersebut membuat Adaro terpilih sebagai salah satu dari delapan perusahaan, dengan Best Green Business Rating dari CNBC Indonesia Research. Adaro dinilai sebagai perusahaan energi terintegrasi bertujuan mengembangkan bisnisnya menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Sebelumnya Adaro meraih anugerah penghargaan dari KLHK dengan kategori Pemegang Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dengan Kinerja Rehabilitasi DAS (daerah aliran sungai) Terbaik. Adaro dinilai sukses merehabilitasi DAS dengan kinerja terbaik, yang total rehabilitasi lahan DAS mencapai lebih dari 8.000 hektare pada 2023.

Selanjutnya, Adaro juga meraih Anugerah CSR 2023 Republika untuk kategori Ekonomi Berkelanjutan. Salah satu program yang dilakukan adalah Desa Mamanda (Desa Mandiri dan Berdaya) di Desa Balida Kalimantan Selatan yang telah berjalan sejak 2018. Melalui program ini, Adaro meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan potensi desa serta meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Khusus untuk program pemberdayaan sosial, Adaro juga meraih penghargaan Change The World 2022 yang diadakan oleh Fortune Indonesia, atas program green initiatives yang dijalankan. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia yang memiliki program yang mampu memberikan dampak positif. Serta membuka kesempatan baru bagi masyarakat, karyawan, lingkungan, juga berdampak nyata pada kinerja dan reputasinya.

Di tingkat global, Adaro berhasil meraih penghargaan bergengsi “Asean Coal Awards 2023, Kategori “Winner of the Coal Handling and Distribution” dalam Asean Energy Awards dari The Asean Centre for Energy (ACE) bekerja sama dengan the AFOC Council. Pemenang kategori ini adalah perusahaan yang berhasil menerapkan best practices dari sisi pengelolaan lingkungan termasuk pengurangan emisi CO2.

Selain itu, Adaro menyadari bahwa karyawan adalah sumber daya penting bagi keberlanjutan perusahaan. Karena komitmen ini, Adaro masuk dalam “Forbes World’s Best Employers 2023”.

Adaro merupakan salah satu dari tiga perusahaan di Indonesia yang masuk Forbes World’s Best Employer. Sedangkan pada jajaran Forbes Global, Adaro menduduki posisi ke-348 dari 700 perusahaan di dunia.

