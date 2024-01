Harga Emas Hari Ini Selasa (16/1/2024), Potensi Reli

Harga emas hari ini Selasa (16/1/2024) berpotensi melanjutkan reli seiring dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed.

10:33 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas hari ini Selasa (16/1/2024) berpotensi melanjutkan reli seiring dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed yang lebih cepat dari perkiraan.

Harga emas spot (XAUUSD) naik US$ 5,55 ke US$ 2.054,56 per troy pada perdagangan Senin (15/1/2024). Monex Investindo Futures menyebutkan kenaikan harga emas tidak terlalu besar menjadi indikasi sentimen positif, tetapi momentum pergerakan masih kurang.

Rilis data ekonomi dari Amerika Serikat (AS) pada pekan lalu masih memberikan sentimen positif. Inflasi (consumer price index/CPI) inti dilaporkan 3,9% sesuai dengan forecast di Trading Central dan lebih rendah dari bulan sebelumnya 4%. Hal yang sama juga terjadi pada inflasi produsen (producer price index/PPI) inti.

Setelah rilis kedua data tersebut, pelaku pasar masih optimistis bank sentral AS (The Fed) akan memangkas suku bunga pada Maret 2024. Namun, probabilitasnya masih di kisaran 70% berdasarkan perangkat FedWatch milik CME Group.

"Artinya tidak ada perubahan signifikan dalam beberapa pekan terakhir yang menjadi sentimen tambahan bagi emas," papar Monex dalam laporannya.

Di sisi lain dolar AS mulai kuat lagi, indeksnya kemarin naik 1.229 poin ke 102,608 begitu juga dengan imbal hasil (yield) Treasury tenor 10 tahun naik 116 basis 3,982%. Jika keduanya kembali naik, maka harga emas bisa mendapat sentimen negatif pada perdagangan sesi Asia Selasa (16/1/2024).

Dari dalam negeri, harga emas Antam dan cetakan UBS di Gerai Pegadaian terpantau bervariasi pada perdagangan hari ini, Selasa (16/1/2024). Harga emas cetakan Antam terpantau stagnan, sedangkan emas cetakan UBS tercatat naik.

Harga emas cetakan UBS 0,5 gram dijual seharga Rp605.000 atau naik Rp1.000 dibandingkan dari harga Senin (15/1/2024). Sementara itu, harga emas Antam berukuran sama dibanderol Rp632.000, atau tidak berubah dibandingkan dengan harga kemarin.

Harga emas cetakan Antam berbobot 1 gram dibanderol seharga Rp1.160.000 atau masih sama dibandingkan dengan harga kemarin. Sementara itu, harga emas cetakan UBS berbobot yang sama dibanderol senilai Rp1.135.000, naik Rp3.000 dari harga sebelumnya.

