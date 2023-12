Pesta Pora Harga Emas Berlanjut, Peluang Tembus Rekor Tertinggi Kian Terbuka

Harga emas berpeluang menembus rekor tertinggi usai sinyal dovish The Fed memicu penurunan tajam dalam dolar dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS).

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas naik tipis pada penutupan perdagangan akhir pekan ini, Jumat (15/12/2023) waktu setempat, setelah sinyal dovish dari Federal Reserve (The Fed) memicu penurunan tajam dalam dolar dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS).

Harga emas di pasar spot stabil di US$2,036.83 per ounce, sementara emas berjangka yang berakhir pada bulan Februari naik 0,3% menjadi US$2,050.95 per ounce pada pukul 00:25 ET (05:25 GMT). Kedua instrumen tersebut naik antara 1,6% dan 2% minggu ini.

Namun harga emas masih diperdagangkan jauh di bawah rekor tertinggi di atas US$2.100 yang dicapai awal bulan ini.

Logam kuning ini pulih dari kerugian baru-baru ini setelah The Fed mengatakan pihaknya telah selesai menaikkan suku bunga, dan akan mempertimbangkan penurunan suku bunga yang lebih dalam pada tahun 2024.

Komentar The Fed membuat pasar memperkirakan setidaknya tiga kali penurunan suku bunga oleh bank sentral, dengan yang pertama satu akan datang paling cepat pada bulan Maret 2024.

Dolar AS merosot ke posisi terendah empat bulan setelah pengumuman The Fed tersebut, sementara imbal hasil Treasury turun secara keseluruhan dengan tingkat suku bunga 10 tahun menembus di bawah 4%.

Emas mendapatkan angin segar belakangan ini, karena prospek suku bunga yang lebih rendah meningkatkan daya tarik logam kuning tersebut.

Ahli strategi komoditas TD Sekuritas Daniel Ghali menyebut, poros dovish Fed disampaikan pada pertemuan FOMC kemarin dan secara pragmatis memberikan lampu hijau bagi pasar untuk memperhitungkan siklus pemotongan Fed yang lebih agresif, dan berharap pasar akan mengikuti hal tersebut.

“Hal ini sangat positif bagi harga emas, mengingat permintaan investor adalah salah satu hal yang hilang agar reli ke level tertinggi baru sepanjang masa dapat dipertahankan,” kata Ghali mengutip Reuters.

Suku bunga yang lebih rendah mengurangi opportunity cost dari memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil (non-yielding) dan membebani dolar.

Dolar tergelincir ke level terendah dalam empat bulan, sementara imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun turun ke level terendah sejak akhir Juli.

Tujuh belas dari 19 pejabat Fed memproyeksikan suku bunga yang lebih rendah pada akhir tahun 2024, setelah bank sentral mempertahankan suku bunga stabil untuk pertemuan ketiga berturut-turut, seperti yang diperkirakan secara luas.

Pasar sekarang memperkirakan sekitar 77% peluang penurunan suku bunga The Fed pada bulan Maret, menurut alat CME FedWatch.

The Fed Diramal Turunkan Suku Bunga Awal Tahun 2024

Pasar sekarang berspekulasi mengenai kapan bank sentral akan mulai menurunkan suku bunga. Harga berjangka Dana Fed menunjukkan kemungkinan lebih dari 70% bank akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Maret 2024.

Goldman Sachs memperkirakan bank akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin sebanyak tiga kali, dalam tiga pertemuan berturut-turut yang dimulai pada bulan Maret 2024.

Penurunan suku bunga juga terjadi di tengah meningkatnya optimisme terhadap perekonomian AS yang akan melemah, meskipun tanda-tanda ketahanan ekonomi – terutama dalam inflasi dan pasar tenaga kerja – dapat menunda penurunan suku bunga The Fed.

Meskipun emas mendapat manfaat dari suku bunga yang lebih rendah, peningkatan selera risiko juga berpotensi menarik modal dari logam kuning tersebut dan beralih ke aset-aset yang lebih berisiko dan berimbal hasil tinggi.

Tembaga Menguat Imbas Stimulus China

Di antara logam-logam industri, harga tembaga menguat pada hari Jumat, mendapat dukungan dari melemahnya dolar dan beberapa isyarat positif dari importir utama China.

Tembaga berjangka yang berakhir pada bulan Maret naik 0,3% menjadi US$3,8857 per pon, dan diperkirakan akan mengalami kenaikan ringan pada minggu ini.

Data ekonomi China menunjukkan produksi industri tumbuh lebih dari perkiraan pada bulan November, menunjukkan bahwa beberapa aspek perekonomian mulai pulih. Namun angka penjualan ritel dan investasi aset tetap meleset dari ekspektasi.

Sentimen terhadap China juga didorong oleh Sentral China yang menyuntikkan sekitar 1,45 triliun yuan (US$200 miliar) ke dalam perekonomian melalui fasilitas pinjaman jangka menengah pada hari Jumat.

Suntikan tersebut juga mengindikasikan bahwa PBOC akan mempertahankan suku bunga pinjamannya pada rekor terendah pada minggu depan, sebagai upaya untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi.

