IHSG Naik Usai The Fed Rem Suku Bunga, Saham GOTO Pesta Cuan

Penguatan IHSG sejalan dengan Bank Sentral AS The Fed yang menahan suku bunga acuan di kisaran 5,25%-5,5%. Adapun saham GOTO terpantau pesta cuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke 7.149,16 pada perdagangan hari ini, Kamis, (14/12/2023). Penguatan IHSG sejalan dengan Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed) yang menahan suku bunga acuan di kisaran 5,25%-5,5%. Adapun saham GOTO terpantau pesta cuan.

Mengacu data RTI Business pukul 09.00 WIB, IHSG melambung 1,04% atau 73,82 poin ke level 7.149,16 pada perdagangan hari ini. IHSG bergerak pada rentang 7.131 hingga 7.152 di awal sesi.

Tercatat, 225 saham menguat, 109 saham melemah, dan 212 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar terpantau menjadi Rp11.510 triliun.

Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) terpantau pesta cuan dengan kenaikan 7,87% ke level Rp96 per saham pada pagi ini. Nilai transaksi saham GOTO di awal perdagangan pun tembus Rp118,3 miliar, sehingga masuk dalam jajaran saham terlaris.

Dari jajaran saham berkapitalisasi pasar jumbo atau big cap, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) memimpin dengan kenaikan 3,30% ke level Rp5.475 per saham. Disusul PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang naik 2,18% ke level Rp5.850 per saham.

Di lain sisi, saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) milik taipan Prajogo Pangestu justru terpantau ambles 1,32% ke level Rp7.475 per saham. Diikuti saham Low Tuck Kwong, PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) yang stagnan di level Rp19.000 per saham.

Sementara itu, dari jajaran saham terboncos ada PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. (OLIV) yang merosot 11,11% ke level Rp8 per saham. Disusul saham PT Techno9 Indonesia Tbk. (NINE) yang turun 10% ke level Rp9 per saham.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan, IHSG bisa saja berpeluang rebound dan masih berada dalam fase konsolidasi apabila tetap di atas 7.041. Namun, pada saat yang sama IHSG juga berisiko melemah.

"Sementara itu IHSG akan mengonfirmasi pembalikan tren apabila menembus ke bawah 7.041 dan diperkirakan melemah ke 7.008 sebagai target koreksi berikutnya," ujar Ivan dalam risetnya pada Kamis, (14/12/2023).

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih mengatakan sentimen dari mancanegara, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga selama 3 pertemuan beruntun pada kisaran 5,25-5,5%.

The Fed juga memberikan pernyataan terhadap potensi pemotongan suku bunga sebesar 75 bps dalam 3 kali pertemuan di tahun 2024 mendatang.

"Secara keseluruhan, katalis global dan domestik cenderung positif. IHSG berpotensi mengalami penguatan seiring dengan penurunan imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun di level 4% menyusul pernyataan dovish The Fed untuk memangkas suku bunga di tahun 2024," pungkas Ratih.

