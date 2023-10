Rupiah Ditutup Melemah Dekati Level Rp16.000, Ini Penyebabnya

Rupiah hari ini ditutup melemah 49,50 poin atau 0,31% menuju level Rp15.919 per dolar AS. Mayoritas mata uang Asia juga lesu.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah dan kian mendekati level Rp16.000 pada hari ini, Kamis (26/10/2023). Di sisi lain, greenback terpantau mengalami penguatan.

Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 49,50 poin atau 0,31% menuju level Rp15.919 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,20% ke 106,73.

Mata uang lain di kawasan Asia juga mayoritas melemah. Won Korea, semisal, melemah 0,77%, yuan China melemah 0,02%, dan Yen Jepang turun 0,14%. Selanjutnya, dolar Singapura turun 0,05%, ringgit Malaysia melemah 0,16%, dan peso Filipina turun 0,19%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyampaikan bahwa kekhawatiran terhadap meluasnya potensi eskalasi perang Israel-Hamas terus terjadi. Selain itu, suku bunga AS yang lebih tinggi mendorong kenaikan dolar dan imbal hasil obligasi pemerintah AS.

“Tanda-tanda kekuatan ekonomi AS diperkirakan meningkatkan selera risiko, hal ini juga akan memberikan ruang bagi The Fed untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama,” ujar Ibrahim dalam riset yang dipublikasikan Kamis (26/10/2023).

Menurutnya, bank sentral AS akan mempertahankan suku bunganya pada pertemuan pekan depan. Namun, para pejabat The Fed tetap membuka peluang untuk setidaknya menaikkan satu kali lagi suku bunganya pada tahun ini.

Langkah tersebut memberikan isyarat bahwa suku bunga akan tetap lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama di tengah tingginya inflasi AS dan kuatnya perekonomian.

Dari sentimen dalam negeri, para pelaku pasar dinilai tetap memonitor perang yang terjadi antara Israel-Hamas. Ibrahim menuturkan bahwa dampak perang mulai merembes ke harga minyak dunia yang saat ini terus merangkak naik.

“Risiko dan ketidakpastian global semakin meningkat. Hal ini dapat memberikan dampak rambatan atau spill over ke dalam negeri yang bisa mempengaruhi nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi,” tutur Ibrahim.

Pada 2022, harga minyak melonjak US$128 per barel dari US$60-US$70 per barel akibat dampak dari perang Rusia-Ukraina. Saat ini, harga minyak yang sebelumnya sudah menurun, kembali melonjak ke posisi US$90 per barel.

“Dengan adanya perang di Palestina, yang merupakan zona middle east adalah zona produksi minyak minyak dan gas terbesar dunia, gejolaknya sudah mulai terefleksi,” pungkasnya.

Selain itu, pergerakan harga gas juga masih minus 29,6% secara year-to-date (YtD) dan batu bara turun hingga 63,6%. Hal ini pun mempengaruhi APBN karena batu bara berkontribusi terhadap PNBP bahkan bea keluar jika diterapkan.

Ibrahim memperkirakan nilai tukar rupiah pada perdagangan besok Jumat (27/10/2023) akan bergerak fluktuatif tetapi ditutup melemah di rentang Rp15.910 hingga Rp15.970.

