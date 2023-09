IHSG Terdorong Sentimen KTT Asean, Cek Saham MIDI, ESSA, AKRA

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) mendapat sentimen positif dari penyelenggaraan KTT Asean Summit 2023 yang membawa sejumlah kesepakatan kerja sama.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih menyampaikan pada perdagangan kemarin Rabu (6/9/2024) IHSG ditutup menguat sebesar +0,06 persen atau +4,24 poin ke level 6.995,95.

"IHSG hari ini diprediksi bergerak mixed dalam range 6.985 – 7.035," paparnya dalam publikasi riset.

Adapun sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean 2023 telah menghasilkan beberapa kesepakatan kerja sama di berbagai sektor antara lain di bidang maritim, transisi energi, infrastruktur, smart cities, e-commerce, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Selain itu, kerja sama yang menjadikan pertanian sebagai mesin pertumbuhan baru untuk membangun ketahanan pangan. Total proyek Indonesia yang ditawarkan dalam ASEAN Indo-Pasifik adalah sebesar Rp489 triliun.

Dari mancanegara, kinerja ekspor Amerika Serikat tumbuh 1,6% menjadi US$ 251,6 miliar dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat US$ 247,7 miliar. Kinerja impor Amerika Serikat tercatat meningkat sebesar 1,7% menjadi US$ 316,7 miliar, tumbuh dibanding periode sebelumnya yang tercatat US$ 311,5 miliar.

Sementara itu, neraca dagang Amerika Serikat mengalami defisit US$65 miliar lebih besar dari defisit periode sebelumnya sebesar US$63,7 miliar.

Saham-Saham pilihan Ajaib Sekuritas

MIDI

Buy : 456

TP : 470

Stop loss : 436

Membentuk bullish engulfing candle indikasi bullish continuation, bergerak di atas MA 5, 20 dan 50 nya. volume up signifikan, MACD bar histogram dalam momentum positif.

Prospek kinerja MIDI kedepan kian positif seiring dengan rencana ekspansi penambahan 500 gerai lawson. MIDI berencana mengalokasikan belanja modal atau CAPEX sebesar Rp 1,6 triliun pada 2023. Selain itu, MIDI memiliki pertumbuhan bisnis yang kuat tercermin dari earning per share yang terus naik dan memiliki valuasi yang menarik dimana PBV nya 6,80x, lebih rendah dibanding peers.



ESSA

Buy : 670

TP : 690

Stop loss : 635

Mencoba breakout resistance double bottom pattern, bergerak diatas MA 5,20, 50 dan 100. Volume naik, stochastic bergerak keatas dan MACD bar histogram pada area positif.

Kinerja ESSA pada kuartal II 2023 mencatat laba bersih sebesar Rp 59,8 miliar. ESSA melakukan ekspansi bisnis mengenai pengembangan produksi blue ammonia nya. Rusia yang berpartisipasi dalam Black Sea Grain Initiative (BSGI) dapat memicu kenaikan harga komoditas pangan dunia sehingga hal tersebut menjadi katalis positif untuk ESSA karena berpotensi memicu kenaikan harga ammonia.

AKRA

Buy : 1495

TP : 1.555

Stop loss : 1.470

Bullish harami candle, volume up signifikan. Stochastic pada area overbought dan MACD bar histogram dan line berada pada momentum positif.

Bisnis penjualan lahan AKRA di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) sangat potensial. Adapun target pendapatan hasil penjualan tanah tersebut sebesar Rp 2 triliun hingga akhir tahun 2023. Pada semester 1, penjualan tanah berkontribusi sebesar Rp 520,39 miliar dari total pendapatan sebesar Rp 19,71 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

