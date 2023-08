Bursa Berjangka Kripto Meluncur, Ini Respons Indodax dan Tokocrypto

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Indodax menilai prospek pasar kripto masih dan akan terus jadi salah satu daya tarik terutama bagi masyarakat yang memiliki literasi yang baik terhadap aset investasi masa depan.

CEO Indodax Oscar Darmawan menuturkan prospek pasar kripto juga menjadi lebih baik terlebih setelah meluncurnya Bursa Berjangka Kripto oleh pemerintah selaku regulator.

“Dengan meluncurnya Bursa Berjangka Kripto ini, akan mampu menjadi pengawas bagi transaksi kripto di tanah air,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (2/8/2023).

Dia menilai investasi kripto bukan tanpa tanpa tantangan, terutama dalam hal edukasi pasar. Menurutnya, salam transaksi kripto, hal yang utama diperhatikan adalah perihal edukasi.

“Dalam menjawab tantangan tersebut, Indodax mempunyai program Indodax Academy yang berfokus untuk mengedukasi market dan trader,” imbuhnya.

Sejauh ini, dia memaparkan, apabila mengacu pada data investor kripto di Indodax, per Juli 2023 ini sudah mencapai lebih dari 5,8 juta investor, dan ini yang menjadikan Indodax sebagai crypto exchange terbesar di Indonesia, yang sudah berdiri selama 9 tahun ini.

Sementara itu peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Nailul Huda menuturkan aset kripto masih mempunyai daya tarik tersendiri, terutama bagi kaum muda yang memang risk lover. Mereka masih menganggap investasi aset kripto memberikan keuntungan yang lebih tinggi meskipun risikonya juga tinggi. Bagi mereka saat ini mungkin waktunya menumpuk aset kripto.

Salah satu kendala dan tantangan ke depan adalah pasar kripto yang bersifat fluktuatif dan belum lepas dari sentimen individu.

"Kami rasa penting bagi developer aset kripto untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada satu individu. Mereka harus bisa menunjukkan project aset kripto mereka menarik," tekannya.

