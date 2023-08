Harga Emas Hari Ini Kamis (3/8/2023), Coba Rebound setelah Turun Rp450.000

Harga emas hari ini berpeluang rebound setelah 2 hari sebelumnya turun seiring dengan sentimen turunnya peringkat utang AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas hari ini Kamis (3/8/2023) berpeluang rebound seiring dengan sentimen turunnya peringkat utang AS, setelah 2 hari sebelumnya merosot.

Harga emas spot (XAUUSD) mengakhiri perdagangan Rabu di US$1.934,78 per troy ons, turun US$9,32 dari penutupan hari sebelumnya. Laporan Monex Investindo Futueres menyebutkan penurunan harga emas terjadi pada sesi Amerika Serikat (AS) pasca rilis data penyerapan tenaga kerja versi Automatic Data Processing Inc. (ADP) yang jauh lebih banyak dari ekspektasi.

ADP melaporkan sepanjang Juli perekonomian AS mampu menyerap 324.000 tenaga kerja di luar sektor pertanian, lebih banyak dari forecast di Trading Central 210.000 tenaga kerja.

"Harga emas yang sebelumnya menguat langsung berbalik turun," jelas Monex dalam laporan risetnya.

Sebelum rilis data dari ADP, harga emas sebenarnya naik cukup tinggi setelah Fitch Ratings menurunkan peringkat kredit Amerika Serikat dari AAA menjadi AA+. Penurunan tersebut tersebut membuat indeks saham berguguran, yang menunjukkan sentimen pelaku pasar memburuk.

Apalagi, Amerika Serikat sudah memegang peringkat AAA sejak 1994. Emas yang menyandang status aset aman (safe haven) menjadi lebih menarik, dan harga emas pun naik.

Sayangnya rilis data ADP membuat indeks dolar AS dan imbal hasil (yield) obligasi AS atau Treasury kembali naik yang memberikan tekanan ke emas. Dalam dua hari terakhir harga emas spot sudah anjlok lebih dari US$30 atau sekitar Rp450.000.

"Melihat penurunan tajam tersebut, ada peluang harga emas rebound pada perdagangan sesi Asia Kamis (3/8/2023). Sebab, pelaku pasar saat ini masih menanti rilis data tenaga kerja versi pemerintah Jumat besok," papar Monex.

Dari dalam negeri, harga emas cetakan Antam dan cetakan UBS di Pegadaian terpantau kompak turun pada Kamis, (3/8/2023). Cetakan termurah adalah emas UBS berukuran 0,5 gram seharga Rp559.000.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil, yakni 0,5 gram dijual seharga Rp601.000, turun Rp3.000 dibandingkan dengan harga kemarin.

Sementara itu, emas 24 karat cetakan UBS dengan ukuran yang sama dibanderol Rp559.000, atau turun Rp1.000 dibandingkan dengan harga kemarin, Rabu, (2/8/2023).

Kemudian, untuk emas Antam 24 karat ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp1.098.000 atau turun Rp7.000 dibandingkan dengan harga kemarin. Sementara itu emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama dijual seharga Rp1.047.000, turun Rp1.000 dibandingkan harga sehari sebelumnya.

