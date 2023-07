Distributor Sepeda United (BIKE) Tebar Dividen Rp10,6 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten distributor sepeda merek United Bike, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. (BIKE) memutuskan untuk menebar dividen tahun buku 2022 sebesar Rp10,6 miliar.

Pembagian dividen tersebut diputuskan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BIKE pada Rabu, (28/6/2023).

Jika menghitung jumlah saham yang beredar sebanyak 1,29 miliar saham, maka dividen per saham yang akan diterima pemegang saham sebesar Rp8,2 per saham. Sedangkan jika mengacu harga saham saat ini sebesar Rp230 per saham, maka dividen yield sebesar 3,56 persen.

Adapun, dividend payout ratio (DPR) sebesar 50 persen dari laba bersih BIKE 2022 sebesar Rp21,21 miliar. Selain itu, sebesar Rp1 miliar sisanya disisihkan sebagai dana cadangan.

Menilik laporan keuangan 2022, BIKE membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp21,21 miliar. Meski demikian, laba tersebut turun 14,01 persen secara year-on-year (yoy) dibandingkan pada 2021 sebesar Rp24,67 miliar.

Sementara itu, penjualan neto perseroan naik 26,49 persen yoy menjadi Rp225,81 miliar dibanding pada 2021 sebesar Rp178,52 miliar.

Adapun, daftar pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date) adalah yang namanya tercatat pada 11 Juli 2023. Sedangkan tanggal pembayaran dividen akan dilaksanakan pada 2 Agustus 2023.

Sebagai informasi, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. (BIKE) didirikan pada 2017, dan kini telah bekerja sama dengan 319 diler di seluruh Indonesia sebagai distributor sepeda terbesar untuk merek United, Genio, dan Avand.

Berikut Jadwal Lengkap Pembagian Dividen BIKE:

-Tanggal efektif: 28 Juni 2023

-Tanggal cum dividen di pasar reguler dan negosiasi: 7 Juli 2023

-Tanggal ex dividen di pasar reguler dan negosiasi: 10 Juli 2023

-Tanggal cum dividen di pasar tunai: 11 Juli 2023

-Tanggal ex dividen di pasar tunai 12 Juli 2023

-Recording date: 11 Juli 2023

-Tanggal pembayaran dividen: 2 Agustus 2023.

