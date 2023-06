Laba Bersih Mustika Ratu (MRAT) Susut 88 Persen Kuartal I/2023, Sisa Rp36 juta

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kosmetik dan jamu PT Mustika Ratu Tbk. (MRAT) tercatat mengalami penurunan laba bersih sepanjang kuartal I/2023 seiring dengan turunnya penjualan dan membengkaknya biaya pokok pendapatan.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2023 yang dirilis, emiten berkode saham MRAT ini membukukan penurunan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 88,12 persen menjadi Rp36,90 juta.

Anjloknya laba MRAT tersebut diiringi dengan turunnya penjualan bersih perseroan sebesar 0,23 persen dari Rp75,20 miliar pada kuartal I/2022 menjadi Rp75,03 di kuartal I/2023.

Secara rinci, penjualan bersih MRAT pada 3 bulan pertama tahun ini berasal dari penjualan produk perawatan diri sebesar Rp69,51 miliar. Jumlah tersebut berkontribusi 92,65 persen dari total penjualan bersih pada kuartal I/2023.

Kemudian, diikuti dari segmen produk kesehatan sebesar Rp375,34 juta, kosmetik senilai Rp10,51 miliar, serta produk jamu dan minuman kesehatan sebesar Rp8,81 miliar.

Nilai retur dan potongan penjualan perseroan pun turun 27,24 persen menjadi Rp14,18 miliar dari Rp19,49 per akhir Maret 2022.

Naiknya beban pokok penjualan sebesar 14,24 persen menjadi Rp37,31 miliar juga menjadi andil susutnya laba MRAT. Padahal, pada periode yang sama di tahun sebelumnya, beban operasional tercatat sebesar Rp32,64 miliar.

Alhasil laba bruto perseroan tercatat turun 11,38 persen menjadi Rp37,71 miliar dari sebelumnya pada kuartal I/2022 sebesar Rp42,56 miliar. Setelah dikurangi berbagai macam beban, laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat anjlok 88,12 persen menjadi Rp36,90 juta.

Sementara itu, nilai aset MRAT hingga akhir Maret 2023 tercatat sebesar Rp683,70 miliar turun tipis 1,59 persen dibandingkan dengan total aset di akhir Desember 2022 sebesar Rp694,78 miliar.

Pada sesi I perdagangan hari ini, Senin (5/6/2023) pukul 10.40 WIB, saham MRAT terpantau menguat 1,00 persen atau naik 5 poin ke level Rp505. Saham MRAT diperdagangkan sebanyak 325,80 ribu saham dengan nilai transaksi mencapai Rp165,92 juta.

Adapun kapitalisasi pasar MRAT mencapai Rp216,14 miliar hingga artikel ini ditulis. Kemudian price earning ratio (PER) berada di posisi 1402,78 kali, sedangkan price to book value (PBV) berada di posisi 0,52 kali.

