Harga Batu Bara Turun, 'Barang' Impor Australia Banjiri Pelabuhan China

Bisnis.com, JAKARTA – Harga batu bara Ice Newcastle pada penutupan pasar Eropa terpantau bergerak turun ke posisi US$158,10 per ton di tengah tekanan harga domestik pasar China lantaran batu bara Australia menyebabkan penumpukan di pelabuhan China.

Berdasarkan data Barchart.com, Rabu (24/5/2023), pukul 11.00 WIB, harga batu bara di seluruh kontrak kompak memerah pada penutupan pasar Eropa. Batu bara kontrak Mei turun 0,22 persen ke posisi US$160 per ton, kontrak Juni turun 1,32 persen ke posisi US$161,25 per ton sementara itu kontak Juli turun lebih dalam sebesar 1,65 persen ke posisi US$158,10 per ton.

Sebelumnya pada pemberitaan Bloomberg disebutkan batu bara Australia terus membuat terobosan di antara pembeli China, menambah tekanan pada harga domestik China, dengan pengiriman baru naik ke level tertinggi sejak Beijing menghentikan impor pada musim gugur 2020.

Larangan itu berakhir pada awal tahun ini dan selera China untuk batu bara berkualitas tinggi yang dipasok oleh Australia mendapatkan momentum di tengah kekhawatiran bahwa peningkatan produksi dalam negeri mencakup terlalu banyak bahan bakar tingkat rendah. Kargo Australia pada bulan April sebagian besar batubara termal untuk pembangkit listrik melonjak 75 persen dari bulan sebelumnya menjadi 3,89 juta ton, menurut data bea cukai China.

Hal itu menempatkan pangsa impor Australia sebesar 10 persen, hampir dua kali lipat tingkat yang terlihat pada Maret. Meskipun volume batu bara Australia yang lebih besar tercatat pada November 2021, itu adalah pengiriman sebelumnya yang terdampar oleh larangan yang memakan waktu selama satu tahun untuk melewati bea cukai.

Pada saat yang sama, ekspor batu bara Rusia ke China turun dari level rekor yang dicapai pada bulan Maret, seperti halnya pengiriman minyak mentahnya. Kargo gas Rusia lintas laut juga turun dari bulan sebelumnya. Moderasi dalam penjualan datang ketika para pemimpin Rusia mengunjungi Shanghai pada Selasa untuk membantu memperkuat pentingnya Moskow sebagai pemasok komoditas ke tetangga timur dan mitra strategisnya.

Total pembelian batu bara China turun sedikit pada bulan April menjadi 40,68 juta ton, meskipun itu masih merupakan penghitungan tertinggi ketiga yang pernah ada dan pengiriman telah meningkat 89 persen sepanjang tahun hingga saat ini. Harga patokan di pelabuhan Qinhuangdao telah turun ke level terendah sejak awal tahun lalu karena meningkatnya impor pada saat permintaan musiman lemah.

Fengkuang Coal Logistics mengatakan stok yang meningkat di pelabuhan China dapat memaksa pedagang untuk membuang batu bara, menekan harga lebih lanjut, sebelum suhu pemanasan dan peningkatan aktivitas ekonomi membantu membersihkan surplus.

