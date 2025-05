Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 9 Mei 2025

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih dibayangi oleh volatilitas tinggi. Ke mana arah pergerakan kurs pada hari ini, Jumat (9/5/2025)?

Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 34 poin atau 0,21% ke level Rp16.502 per dolar AS pada Kamis (8/5/2025). Sementara itu, indeks dolar AS terpantau menguat 0,36 ke 99,9.

Pada saat yang sama, sejumlah mata uang Asia lainnya ditutup bervariasi seperti yen Jepang melemah 0,44%, dolar Hong Kong turun 0,12%, dolar Singapura turun 0,14%, dolar Taiwan menguat 0,01%, dan won Korea Selatan melemah 0,35%.

Lalu peso Filipina melemah 0,39%, rupee India menguat 0,24%, yuan China melemah 0,13%, ringgit Malaysia turun 0,73%, dan baht Thailand menguat 0,20% terhadap dolar AS.

Pengamat Mata Uang Ibrahim Assuaibi menjelaskan penguatan mata uang rupiah ditopang oleh turunnya cadangan devisa yang digunakan untuk pembayaran utang luar negeri.

"Penguatan rupiah juga dikarenakan triple intervensi dari Bank Indonesia di pasar valas, repo, dan obligasi," ucap Ibrahim, Kamis (8/5/2025).

Rully Arya Wisnubroto, analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, mengatakan cadangan devisa Indonesia pada April turun signifikan sebesar US$4,6 miliar menjadi US$152,5 miliar.

"Kami tidak terkejut dengan penurunan cadangan devisa tersebut mengingat tingginya tekanan terhadap rupiah pada awal April, sempat mencapai kisaran Rp17.200 per dolar AS, akibat pengumuman 'Liberation Day' oleh Presiden AS Donald Trump," ujarnya dalam riset, Jumat (9/5/2025).

Untuk bulan Mei, Mirae Asset Sekuritas perkirakan cadangan devisa akan tidak banyak berubah sejalan dengan stabilnya pergerakan rupiah untuk sementara.

"Namun, tantangan volatilitas rupiah terhadap dolar AS ke depan menurut kami masih tinggi akibat sentimen perang dagang dan potensi dampaknya terhadap penurunan surplus neraca perdagangan dan pelebaran defisit neraca transaksi berjalan."