Bos Alfamart Djoko Susanto Berpotensi Makin Kaya, RUPS AMRT dan MIDI Bahas Dividen

Bisnis.com, JAKARTA — Konglomerat Djoko Susanto berpotensi mendapatkan dividen dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dan anak usahanya PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) yang menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan pada Rabu (17/5/2023).

Djoko Susanto (73) merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Berdasarkan data Forbes Real Time Billonaires Selasa (16/5/2023), kekayaan Djoko Susanto mencapai US$4,8 miliar (sekitar Rp71 triliun), dan menjadi orang terkaya ke-8 di Indonesia.

RUPS AMRT dan MIDI pada hari ini akan membahas penggunaan laba bersih tahun buku 2022. Investor tentunya berharap adanya pembagian dividen, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Perusahaan pengelola jaringan ritel Alfamart serta Alfamidi tersebut tercatat rutin menyetor dividen kepada para pemegang sahamnya dalam lima tahun terakhir. Untuk tahun buku 2021 misalnya, AMRT membagikan dividen tunai sebesar Rp18,78 per saham atau total Rp779,83 miliar. Dividen ini setara dengan 40 persen dari laba bersih yang dibukukan pada 2021.

Sementara itu, para pemegang saham MIDI menyepakati pembagian dividen tunai sebesar Rp28,65 per saham atau total Rp82,5 miliar untuk tahun buku 2021. Jumlah ini setara 30 persen dari laba bersih yang diperoleh perusahaan pada tahun tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2022, pendapatan neto AMRT mencapai Rp96,92 triliun, naik 14,15 persen dibandingkan dengan Rp84,90 triliun yang diperoleh di Januari—Desember 2021.

Kenaikan pendapatan AMRT juga diikuti dengan naiknya beban pokok pendapatan sebesar 14,21 persen menjadi Rp76,90 triliun, dari Rp67,32 triliun pada akhir 2021. Meski demikian, perusahaan masih membukukan kenaikan laba kotor sebesar 13,92 persen YoY menjadi Rp20,02 triliun dan laba usaha naik 35,42 persen year on year (YoY) menjadi Rp3,77 triliun.

Dengan demikian, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk AMRT melesat 48,25 persen secara tahunan menjadi Rp2,88 triliun, dari sebelumnya Rp1,92 triliun per Desember 2021. Sementara itu, laba per saham turut terkerek menjadi Rp68,76 per saham pada akhir 2022, dari Rp46,38 per saham pada 2021.

Dengan asumsi Alfamart mempertahankan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio/DPR) di 40 persen, maka potensi dividen per saham yang dibagikan untuk tahun buku berkisar Rp27,50 atau total Rp1,13 triliun.

Sebagaimana AMRT, MIDI juga menorehkan kinerja positif sepanjang 2022. Laporan keuangan per 31 Desember 2022 menunjukkan bahwa pendapatan bersih pengelola Alfamidi itu meningkat 15,01 persen YoY dari Rp13,58 triliun pada 2021 menjadi Rp15,62 triliun pada 2021.

Adapun laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat 47,91 persen YoY menjadi Rp398,91 miliar pada 2022 daripada Rp269,68 miliar tahun sebelumnya. Seiring dengan kenaikan laba bersih, laba per saham naik dari Rp93,56 per saham pada 2021 menjadi Rp138,40 pada 2022.

Jika manajemen MIDI kembali memutuskan pembagian dividen dengan Rasio 30 persen, maka dividen tahun buku 2022 berpotensi mencapai Rp41,52 per saham. Sebagai catatan, perhitungan ini mengacu pada jumlah saham MIDI sebelum pelaksanaan stock split dengan rasio 1:10 pada Maret 2023.

Berikut histori pembagian dividen AMRT dan MIDI untuk tahun buku 2019—2021:

2022 2021 2020 2019 AMRT EPS (Rp) 68,76 46,38 25,56 26,79 DPS (Rp) Belum diputuskan 18,78 15,33 13,38 DPR (%) - 40,5 59,97 49,94 MIDI (sebelum stock split) EPS (Rp) 138,40 93,56 69,48 70,45 DPS (Rp) Belum diputuskan 28,65 20,85 21,2 DPR (%) - 30,52 30 30,09

