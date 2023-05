IHSG Berpeluang ke 6.751, Cermati Saham BBCA, ERAA, SRTG, TINS

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan melanjutkan koreksi di tengah masih tingginya aksi jual. Saham BBCA, ERAA dan lainnya bisa jadi pilihan.



Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan pada Selasa (16/5/2023) IHSG ditutup terkoreksi 0,52 persen ke 6.677 dan masih didominasi oleh munculnya tekanan jual.



"Dapat diwaspadai area support terdekatnya di 6.657, apabila menembus area tersebut maka pergerakan IHSG masih akan terkoreksi membentuk wave c dari wave (y) dari wave [ii] ke rentang 6,612-6,622 di label hitam," ungkapnya dalam riset harian, Rabu (17/5/2023).



Namun, pada skenario terbaiknya, selama masih mampu bertahan di atas 6.657, terdapat peluang IHSG menguat untuk uji rentang 6.751-6.820 terlebih dahulu.



Oleh karena itu, MNC Sekuritas hari ini memperkirakan IHSG akan bergerak dengan support di 6.657, 6.587 dan resistance di 6.751, 6.820.



Sejumlah saham yang masuk dalam daftar rekomendasi MNC Sekuritas hari ini di antaranya BBCA, ERAA, SRTG, dan TINS.



BBCA - Spec Buy

BBCA ditutup terkoreksi 0,85 persen ke Rp8.700 disertai dengan peningkatan volume penjualan dan menembus dari MA60. Diperkirakan, posisi BBCA saat ini sedang berada di akhir wave a dari wave (ii), sehingga koreksi BBCA diperkirakan cenderung terbatas.

Spec Buy: Rp8.625- Rp8.700

Target Price: Rp8.850, Rp8.975

Stoploss: below Rp8.550



ERAA - Buy on Weakness

ERAA ditutup terkoreksi 1,62 persen ke Rp486 disertai dengan tekanan jual yang cukup tinggi. Selama belum mampu menembus resistance di Rp505, maka posisi ERAA saat ini diperkirakan sedang berada di wave [ii] dari wave 1.

Buy on Weakness: Rp460-Rp478

Target Price: Rp515, Rp535

Stoploss: below Rp448



SRTG - Buy on Weakness

SRTG ditutup terkoreksi 1,13 persen ke Rp1.745 disertai dengan munculnya volume penjualan. Selama SRTG masih mampu bertahan di atas Rp1.680 sebagai stoplossnya, maka diperkirakan posisi SRTG saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave 3.

Buy on Weakness: Rp1.705-Rp1.740

Target Price: Rp1.875, Rp2.000

Stoploss: below Rp1.680



TINS - Buy on Weakness

TINS ditutup flat ke Rp980, penguatannya pun masih tertahan oleh MA20. Selama TINS tidak terkoreksi ke bawah Rp965 sebagai stoplossnya, maka posisi TINS saat ini sedang berada di awal wave [iii] dari wave 1.

Buy on Weakness: Rp970-Rp980

Target Price: Rp1.065, Rp1.140

Stoploss: below Rp965

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.



