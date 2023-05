Orang Terkaya RI Low Tuck Kwong Dapat Cuan Dividen Rp7,6 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA – Orang terkaya di Indonesia, Low Tuck Kwong, berpotensi semakin kaya. Bos batu bara tersebut berpotensi meraup dividen Rp7,6 triliun dari sejumlah emiten yang dimilikinya, PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) dan PT Samindo Resources Tbk. (MYOH).

Berdasarkan Forbes real time billionaires per Minggu (14/5/2023), kekayaan Low Tuck Kwong mencapai US$27,8 miliar (Rp408,66 triliun) sehingga menjadi orang terkaya di Indonesia, mengalahkan dua bersaudara Grup Djarum Budi Hartono US$26,2 miliar (Rp385,14 triliun) dan Michael Hartono US$25 miliar (Rp367,5 triliun).

Pada 9 Mei 2023, Low Tuck Kwong baru saja menambah kepemilikan sahamnya di emiten batu bara miliknya PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) sebanyak 229.200 lembar saham dengan harga Rp21.337 per saham.



Dengan transaksi tersebut, kepemilikan saham orang terkaya di Indonesia itu naik dari 20.326.961.970 saham atau 60,98 persen menjadi 20.327.191.170 saham atau 60,98 persen.



Produsen batu bara Bayan Resources sendiri rencananya akan membagikan dividen pada 23 Mei 2023 mendatang sebesar US$800 miliar atau US$0,024 per saham, setara dengan Rp374,20 per saham. Dengan demikian, Low Tuck Kwong bakal mengantongi dividen senilai Rp7,60 triliun.



Untuk tahun buku 2022, BYAN membagikan dividen sebesar US$1,8 miliar, dan US$1 miliar di antaranya sudah dibagikan sebagai dividen interim pada 5 Januari lalu.



Selanjutnya, Low Tuck Kwong juga memiliki 312.276.250 lembar saham di emiten kontraktor tambang PT Samindo Resources Tbk. (MYOH) atau sebesasr 14,18 persen dari total keseluruhan saham MYOH. MYOH juga akan membagikan dividen pada 9 Juni 2023 mendatang.



MYOH akan membagikan dividen sebanyak US$7,01 juta atau Rp103 miliar sehingga nilai dividen per sahamnya adalah US$0,00318 atau Rp49,58.



Dengan jumlah saham yang dimiliki, Low Tuck Kwong berpotensi mengantongi tambahan dividen senilai Rp15,48 miliar. Adapun, total dividen yang akan didapatkan Low Tuck Kwong untuk tahun buku 2022 adalah senilai Rp7,61 triliun.

