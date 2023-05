Bisnis.com, JAKARTA – Seiring perkembangan teknologi dan berbagai transformasi bisnis, perusahaan pun juga harus tetap relevan dengan menjadi cekatan mengikuti tren pasar. Dibutuhkan pula strategi yang tepat dengan setiap nature perusahaan.

Dalam menjalani hal tersebut, peranan pemimpin harus beriringan dengan skillset yang kian waktu harus semakin ditingkatkan. Bahkan riset memperlihatkan tim dengan seorang pemimpin yang baik dapat meningkatkan upah sebesar 27% pada setiap pegawainya (Gallup, 2020).

Selain berlandaskan Good Corporate Governance (GCG), meningkatkan skillset leaders pada akhirnya menjadi agenda yang penting dalam menentukan arah perusahaan. Inisiasi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam hal ini cukup unik dengan menyatukan pemimpin dari berbagai cabang di Indonesia, atau akrab disebut Pemcab (Pemimpin Cabang).

Dilaksanakan pada 9 Mei 2023, Leaders Forum & Excellence Award 2023 dihadiri 250 peserta berkumpul di dalam ruangan dan 25.000 Peserta secara daring. Seluruh peserta program ini merupakan pemimpin dari kantor-kantor cabang, Kepala Divisi, Direktur Anak Usaha & Afiliasi PT PNM.

Foto: Optimis Tingkatkan SDM, PNM Gelar ‘Leaders Forum & Excellence Award 2023

Setelah resmi dibukanya acara oleh kata sambutan dari Sunar Basuki, Direktur Operasional PT PNM, peserta memasuki talk show yang dihadiri Ignasius Jonan, Menteri Kabinet Kerja Republik Indonesia (2014-2019). Diskusi ini semakin menarik dengan insights yang diberikan Ignasius dan Arief Mulyadi selaku Direktur Utama PNM. Jonan melihat bahwa pemimpin yang baik adalah Ia yang mengerti perusahaan agar customer oriented.

“Apa yang saya lihat di PNM ini, yang harus terus berkembang itu adalah kultur yang fokus kepada customer. Saya yakin Mekaar itu bisa berkembang sampai 14 juta nasabah itu sebagian dipengaruhi oleh masyarakat yang dibukakan pintu baru untuk permodalan,” ucap Jonan dalam sesinya.

Arief juga banyak menambahkan bagaimana sosok pemimpin bukanlah mereka yang berdiri dengan pangkat di atas timnya, tetapi duduk bersama dan merangkul sekelilingnya.

Hal ini ia dapatkan dari sekian tahun karirnya mengabdi untuk PNM sedari awal dirinya menjadi Account Officer (AO) hingga menjadi Direktur Utama. “Ya betul, di PNM itu bahagia ya sama-sama dirasakan, sedih sama-sama dirasakan,” jelas Arief.

Penghujung malam semakin meriah dengan penganugerahan Excellence Award 2023 kepada seluruh pegawai PNM yang dinilai berprestasi atas tinjauan kinerjanya. Banyak Pemimpin Cabang seluruh Indonesia dan kantor-kantor unit yang menerima penghargaan dengan beberapa kategori; Best CSR Impementation, Best GCG Implementation, dan Best Unit Kerja. Salah satu Account Officer (AO) yang dianugerahkan Best AO bahkan melepas rindu atas kejutan dari PNM dengan mengundang langsung keluarga perempuan muda tersebut.

Penghargaan ini menjadi apresiasi kepada setiap karyawan agar terus meningkatkan performanya. Tidak hanya itu, pemberian apresiasi ini diharapkan menjadi katalis bagi Insan PNM lainnya untuk semakin terinspirasi dalam terus menjadi yang terbaik untuk kemajuan perusahaan. Inisiasi dalam pengembangan SDM seperti ini layak menjadi contoh program perusahaan sebagai strategi peningkatan kinerja karyawan.https://www.bisnis.com/topic/3754/sdm

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News