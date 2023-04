Terpopuler Hari Ini: Dividen United Tractors (UNTR) dan Hilal Rebound GOTO

Bisnis.com, JAKARTA - Sepanjang hari kemarin, pembaca Bisnis.com tertarik dengan berita mengenai dividen PT United Tractors Tbk. (UNTR).

Pada RUPST anak usaha Astra International tersebut disetujui pembagian dividen final senilai Rp6.185 per saham, sehingga total dividen UNTR selama 2022 Rp7.003 per saham.

Berita populer lainnya yaitu mengenai pergerakan saham GOTO yang sedang dalam tren pelemahan walaupun SoftBank terindikasi mulai rehat dari aksi memangkas kepemilikan saham.

Berikut daftar selengkapnya 5 berita terpopuler di Kanal Market Bisnis.com:

1. Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini Melambung, Sudah Koleksi?

Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam terpantau naik pada perdagangan hari ini, Rabu (12/4/2023) dibandingkan dengan hari sebelumnya.

Berdasarkan informasi dari Unit Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual Rp1.071.000. Harga ini naik Rp2.000 dibandingkan dengan hari sebelumnya, Selasa (11/4/2023).

2. Tok! United Tractors (UNTR) Bagi Dividen Rp6.185 per Saham

Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) anak usaha Astra International, PT United Tractors Tbk. (UNTR) menyetujui pembagian dividen final sebesar Rp6.185 per saham.

Persetujuan ini menjadikan total dividen UNTR selama 2022 menjadi Rp7.003 per saham. Jumlah keseluruhan dividen ini senilai Rp25,5 triliun, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp818 per saham atau seluruhnya berjumlah Rp3 triliun yang telah dibayarkan pada 24 Oktober 2022.

3. Harap-Harap Cemas Hilal Rebound GOTO

SoftBank memang terindikasi mulai rehat dari manuver beraninya memangkas kepemilikan saham di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Namun, hal itu tidak serta merta bikin pelaku pasar ikutan selesai panik.

Pada sesi perdagangan hari ini, Rabu (12/4/2023), harga saham GOTO kembali rontok 6,06 persen ke level harga Rp93 per saham. Pelemahan ini bikin akumulasi penurunan kapitalisasi pasar entitas teknologi terbesar di Indonesia itu tembus 15,45 persen dalam sepekan terakhir.

4. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini Rabu 12 April 2023, Potensi Menguat

Nilai tukar rupiah berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (12/4/2023) setelah beberapa sesi bertahan di Rp14.800-an per dolar AS.

Pada perdagangan kemarin, Selasa (11/4/2023), mata uang Garuda ditutup menguat 16,5 poin atau 0,11 persen ke Rp14.885 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,41 persen ke 102,16.

Sejumlah mata uang di Asia yang juga mengalami penguatan hanya baht Thailang yang menguat 0,60 persen, dan yen Jepang menguat 0,40 persen. Sementara itu, mata uang lainnya masih dalam pelemahan.

5. United Tractor Setor Dividen Rp13,7 Triliun ke Astra International (ASII)

Anak usaha PT Astra International Tbk. (ASII), PT United Tractors Tbk. (UNTR) baru saja menyetujui pembagian dividen senilai Rp6.185 per saham. Dengan nilai ini, ASII diperkirakan mendapatkan bagian dividen hingga Rp13,72 triliun.

ASII yang merupakan pemegang saham pengendali UNTR menggenggam sebanyak 2,21 miliar saham UNTR, atau setara 59,5 persen dari total saham keseluruhan UNTR. Dengan memperhitungkan dividen senilai Rp6.815 per saham, maka ASII mendapatkan bagian dividen senilai Rp13,7 triliun dari UNTR pada periode ini.

Secara total, UNTR membagikan dividen sebanyak Rp7.003 per saham untuk tahun buku 2022, atau Rp25,5 triliun. Jumlah tersebut memperhitungkan dividen interim sebesar Rp818 per saham yang telah dibayarkan pada Oktober 2022.

