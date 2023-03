Laba Taksi Blue Bird (BIRD) Ngebut 4.545 Persen di 2022 ke Rp358 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten taksi PT Blue Bird Tbk. (BIRD) membukukan peningkatan kinerja pendapatan dan laba bersih sepanjang 2022.

BIRD mencatatkan peningkatan pendapatan 61,65 persen menjadi Rp3,59 triliun di 2022. Pendapatan ini naik dari Rp2,22 triliun di 2021.

Peningkatan pendapatan BIRD ini didorong oleh pendapatan dari taksi senilai Rp2,78 triliun, naik 71,99 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp1,62 triliun. Sementara itu, pendapatan non-taksi sebesar Rp803 miliar, naik 32,77 persen dari Rp604,8 miliar.

Meningkatnya pendapatan ini turut meningkatkan beban langsung BIRD menjadi Rp2,51 triliun. Beban langsung ini meningkat 45,79 persen dari Rp1,72 triliun secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Meski beban langsung meningkat, laba bruto BIRD naik 117,11 persen menjadi Rp1,07 triliun, dari Rp493,9 miliar.

Dengan peningkatan laba bruto tersebut, laba bersih BIRD turut meningkat menjadi Rp358,3 miliar. Laba bersih ini naik 4.545,5 persen dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp7,7 miliar.

Hingga akhir 2022, total aset BIRD tercatat meningkat menjadi Rp6,89 triliun, naik dari Rp6,59 triliun di akhir 2021.

Total liablitas BIRD juga naik menjadi Rp1,54 triliun per 31 Desember 2022, naik dari Rp1,45 triliun di 2021. Sementara itu, total ekuitas BIRD naik dari Rp5,14 triliun per akhir Desember 2021, menjadi Rp5,35 triliun per akhir Desember 2022.

