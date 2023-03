Wall Street Anjlok, Saham Bank Bikin Pening

Bisnis.com, JAKARTA - Wall Street turun pada hari Jumat karena para investor melarikan diri dari aset-aset beresiko di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa penularan krisis di sektor perbankan belum sepenuhnya dapat dicegah meskipun ada jaminan dari para pejabat penting.

Pada perdagangan Jumat (24/3/2023) pukul 10.36 WIB, Dow Jones turun 0,43 persen menjadi 31.968,02, S&P 500 Index turun 0,67 persen ke 3.922,21, dan Nasdaq turun 0,44 persen menuju 11.735,75.

Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan pada Kamis sore bahwa langkah-langkah akan diambil untuk menjaga keamanan deposito AS. Namun, hal itu tidak banyak meredakan kegelisahan para investor mengenai krisis likuiditas di sektor perbankan yang dapat membatasi pemberian pinjaman dan membawa ekonomi ke dalam resesi yang parah.

Komentar Yellen telah membantu membendung penurunan saham pada larut malam di sesi sebelumnya, karena dia melunakkan sikapnya dari hari Rabu ketika dia membuat para investor terkejut dengan mengatakan bahwa asuransi menyeluruh untuk semua deposito tidak dipertimbangkan. Namun, suasana hati para investor kembali memburuk.

"Tentu saja regulator global dan bank sentral mencoba untuk memagari setiap kekhawatiran yang dimiliki orang-orang, tetapi saya tidak begitu yakin bahwa orang-orang belum cukup yakin bahwa ada stabilitas penuh di sana," kata Brandon Pizzurro, direktur investasi publik di Guidestone Capital Management, mengutip Reuters.

Saham-saham bank-bank besar AS seperti JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Wells Fargo (WFC.N) dan Bank of America (BAC.N) turun antara 1% dan 2% pada awal perdagangan.

Saham-saham pemberi pinjaman regional First Republic Bank (FRC.N), PacWest Bancorp (PACW.O), Western Alliance Bancorp (WAL.N) dan Truist Financial Corp (TFC.N) turun antara 1% hingga 5%.

Indeks perbankan S&P 500 (.SPXBK) dan indeks perbankan regional KBW (.KRX), mencapai level terendah sejak akhir 2020 di sesi sebelumnya, masing-masing turun 1,6% dan 1,2%.

Bank-bank Eropa juga berada di bawah tekanan setelah laporan penyelidikan AS terhadap Credit Suisse dan UBS (UBS.N) semakin memperburuk suasana. Saham mereka yang terdaftar di AS turun sekitar 5,4% dan 4,1%.

Saham Deutsche Bank turun hampir 10% setelah credit default swap bank ini naik ke level tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Imbal hasil Treasury AS bertenor dua tahun turun tajam ke level terendah sejak September pada hari Jumat.

Taruhan para trader kini bergeser ke arah jeda kenaikan suku bunga AS di bulan Mei, setelah the Fed mengisyaratkan kehati-hatian mengenai langkah selanjutnya di tengah krisis perbankan global, yang dipicu oleh kegagalan dua bank regional.

Presiden Federal Reserve Bank of Atlanta Raphael Bostic dan Presiden Fed St Louis James Bullard mengatakan bahwa menurunkan inflasi merupakan prioritas bank sentral meskipun ada tekanan di sektor perbankan.

Data pada hari Jumat menunjukkan pesanan untuk barang-barang tahan lama turun 1% bulan lalu terhadap ekspektasi kenaikan 0,6%. Sebuah survei S&P Global menunjukkan bahwa aktivitas bisnis menguat di bulan Maret.

