IHSG Berpeluang Menguat ke 6.695, Simak Saham HRUM, ICBP, MYOR dan SIDO

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (17/3/2023) setelah ditutup terkoreksi selama tiga hari berturut-turut sejak Selasa (14/3/2023). Saham HRUM, ICBP, MYOR dan SIDO bisa jadi pilihan.

Tim Riset MNC Sekuritas menyebut, IHSG kembali ditutup terkoreksi 1 persen ke 6.565 dan masih didominasi oleh tekanan jual yang cukup besar. Posisi IHSG saat ini diperkirakan sedang berada di akhir wave iii dari wave c dari wave (v) dari wave [c] dari wave B pada label hitam, dimana hal tersebut berarti koreksi IHSG diperkirakan sudah cenderung terbatas untuk menguji 6.532-6.543 kembali.

“Dan selanjutnya berpeluang menguat untuk membentuk wave iv ke 6.600-6.644. Kabar baiknya, pada label merah, koreksi IHSG ini sedang membentuk wave (y) dari wave [c] dan akan menguat membentuk wave [d] ke rentang 6.731-6.960 pada triangle pattern-nya. Support: 6.543, 6.509, Resistance: 6.641, 6.695,” tulis Tim Riset MNC Sekuritas, Jumat (17/3/2023).

Adapun saham pilihan MNC Sekuritas antara lain:

HRUM - Buy on Weakness

HRUM ditutup terkoreksi agresif sebesar 6,9 persen ke 1.425 dan disertai dengan peningkatan volume penjualan. Posisi HRUM diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave X, sehingga HRUM masih rawan terkoreksi.

Buy on Weakness: 1.360-1.420

Target Price: 1.520, 1.625

Stoploss: below 1.335

ICBP - Buy on Weakness

ICBP ditutup menguat 0,8 persen ke 9.400 dan disertai dengan volume pembelian. Posisi ICBP saat ini diperkirakan sedang berada di akhir wave c dari wave (iv), sehingga koreksi ICBP akan cenderung terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 9.225-9.375

Target Price: 9.775, 10.175

Stoploss: below 9.150

MYOR - Buy on Weakness

MYOR ditutup menguat 0,8 persen ke 2.670 dan disertai munculnya volume pembelian. Selama MYOR masih mampu bergerak di atas 2.500 sebagai stoplossnya, maka posisi MYOR saat ini sedang berada di awal wave (v) dari wave [c] dari wave 5.

Buy on Weakness: 2.570-2.650

Target Price: 2.750, 2.850

Stoploss: below 2.500

SIDO - Buy on Weakness

SIDO ditutup terkoreksi 1,8 persen ke 835 pada perdagangan kemarin (16/3). Posisi SIDO saat ini diperkirakan sudah berada di akhir wave [i] dari wave 1, sehingga koreksi SIDO sudah cenderung terbatas dan berpeluang menguat.

Buy on Weakness: 825-830

Target Price: 865, 875

Stoploss: below 790

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

