IHSG Rawan Terkoreksi, Cek Saham ASII, PGAS, BRPT, AKRA

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rawan terkoreksi pada Perdagangan hari ini, Rabu (15/2/2023). Sejumlah saham menjadi jagoan MNC Sekuritas.

Tim MNC Sekuritas menyebut selama IHSG belum mampu break resistance di 6.961, maka posisi IHSG saat ini masih berada di awal wave [ii] dari wave C. Alhasil, IHSG masih rawan terkoreksi untuk menguji rentang area 6.712-6.800 pada label hitam.

"IHSG rawan terkoreksi, setelah kemarin ditutup menguat 0,6 persen ke 6,942 dan disertai dengan peningkatan volume pembelian," tulis Tim Analis MNC Sekuritas, Rabu (15/2/2023).

Hanya saja, jika berhasil menembus resistance 6.961, maka IHSG membentuk label merah dan akan menuju ke area 7.064-7.184. Support: 6.803, 6.767 dan Resistance: 6.961, 7.053.

Berikut adalah saham rekomendasi MNC Sekuritas:

AKRA - Buy on Weakness

AKRA ditutup menguat 4,2 persen ke 1.355 pada perdagangan kemarin (14/2), namun penguatannya tertahan oleh MA60. Kami perkirakan, posisi AKRA saat ini sedang berada di awal dari wave C dari wave (B) sehingga AKRA masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 1.315-1.340

Target Price: 1.400, 1.485

Stoploss: below 1.265

ASII - Buy on Weakness

ASII ditutup terkoreksi ke 5.725 disertai dengan munculnya volume penjualan. Selama ASII masih mampu bertahan di atas 5.550 sebagai stoplossnya, maka posisi ASII saat ini sedang berada di awal wave [c] dari wave A dari wave (Y).

Buy on Weakness: 5.650-5.700

Target Price: 6.025, 6.375

Stoploss: below 5.550

BRPT - Spec Buy

BRPT ditutup menguat 1,2 persen ke 855 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Selama tidak terkoreksi ke bawah 815 sebagai stoplossnya, maka posisi BRPT saat ini sedang berada di awal wave [y] dari wave X pada label hitam.

Spec Buy: 830-850

Target Price: 870, 940

Stoploss: below 815

PGAS - Buy on Weakness

PGAS ditutup terkoreksi 0,6 persen ke 1.615 pada perdagangan kemarin (14/2). Kami perkirakan, posisi PGAS saat ini sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (y), sehingga PGAS masih berpeluang untuk menguat kembali.

Buy on Weakness: 1 575-1.600

Target Price: 1.700, 1.750

Stoploss: below 1.560



Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

