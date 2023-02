Pergerakan Harga Emas Hari Ini Beresiko Turun Akibat Sentimen Hawkish The Fed Belum Reda

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas global berpotensi melemah pada perdagangan awal pekan ini, Senin (13/2/2023) lantaran sentimen agresivitas Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang belum mereda.

Harga emas merosot pada akhir perdagangan pekan lalu (10/2/2023) kerugian untuk hari kedua berturut-turut terseret oleh penguatan dolar AS menjelang rilis data inflasi konsumen pekan ini dan para investor menimbang sinyal hawkish kebijakan moneter dari Federal Reserve.

Menguip Antara, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, jatuh 4,0 dolar AS atau 0,21 persen menjadi ditutup pada 1.874,50 dolar AS per ounce, setelah diperdagangkan mencapai level tertinggi sesi 1.883,50 dolar AS dan terendah 1.863,50 dolar AS.

Emas berjangka tergelincir 12,20 dolar AS atau 0,65 persen menjadi 1.878,50 dolar AS pada Kamis (9/2/2023), setelah terdongkrak 5,9 dolar AS atau 0,31 persen menjadi 1.890,70 dolar AS pada Rabu (8/2/2023), dan naik 5,30 dolar AS atau 0,28 persen menjadi 1.884,80 dolar AS pada Selasa (7/2/2023).

Emas melemah 0,1 persen untuk minggu ini, mencatat kerugian mingguan kedua berturut-turut karena pasar menilai kembali ekspektasi mereka akan kenaikan suku bunga lebih lanjut dari Federal Reserve.

Dolar AS menguat pada perdagangan Jumat (10/2/2023) karena pelaku pasar menunggu laporan inflasi utama AS, dengan indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik 0,38 persen menjadi 103,6290, membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Serangkaian sinyal hawkish dari pejabat Fed juga membuat logam kuning di bawah tekanan, karena Ketua Fed Jerome Powell dan beberapa pembicara lainnya memperingatkan bahwa suku bunga kemungkinan akan naik lebih lanjut.

Meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah AS juga mengurangi daya tarik emas.

Sementara itu, pembacaan awal indeks sentimen konsumen Universitas Michigan meningkat menjadi 66,4 pada Februari dari 64,9 pada Januari.

Para analis pasar berpendapat bahwa pedagang menghindari pembukaan posisi beli baru menjelang laporan indeks harga konsumen yang akan dirilis pada Selasa (14/2/2023) pekan depan.

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 6,8 sen atau 0,31 persen, menjadi menetap pada 22,075 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman April berkurang 12,40 dolar AS atau 1,29 persen, menjadi ditutup pada 951,80 dolar AS per ounce.

09:06 WIB Emas Comex dan Spot kompak turun Emas spot melemah 0,20 persen atau 3,64 poin ke US$1.861,93 per troy ounce pada 09.06 WIB. Adapun emas Comex kontrak April 2023 turun 0,013 persen atau 2,40 poin ke US$1.872,10 per troy ounce.

