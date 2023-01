Northstar Milik Patrick Walujo Galang Dana Investasi NSV I Rp1,4 Triliun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Private equity Northstar Group menyelesaikan penutupan penggalangan pertama dana investasi Northstar Ventures I (NVI), L.P. dengan komitmen US$90 juta atau setara Rp1,40 triliun.

Northstar tetap menargetkan NSV I dapat menggalang dana hingga US$150 juta, dengan minat tambahan yang signifikan dari investor lama dan baru.

Northstar mengharapkan penutupan kedua dana investasi NSV dapat terjadi pada kuartal pertama tahun 2023, menjadi sekitar US$120 juta. Kemudian penutupan ketiga dan kemungkinan terakhir). diperkirakan akan berlangsung pada pertengahan 2023 dengan nilai US$150 juta atau lebih.

Sesuai rencana NSV I akan melakukan investasi tahap awal, terutama di perusahaan rintisan (start-up) yang berkantor pusat, atau beroperasi signifikan di Indonesia, atau negara-negara lain di Asia Tenggara.

Adapun NSV I memiliki fokus utamanya pada sektor internet konsumen, teknologi keuangan (tekfin), dan perangkat lunak perusahaan. Ketiga sektor tersebut masing-masing menjadi sektor yang diyakini Northstar Group akan mendapat manfaat dari faktor pertumbuhan jangka panjang Asia Tenggara.

Saat ini portofolio NSV I sudah mencakup investasi di Makmurtech Pte. Ltd.(www.makmur.id), Bunker Technologies Pte. Ltd., Growth Technologies SEA Pte. Ltd (Flex), Kendaraan Listrik Nusantara Holdings Pte. Ltd. (Maka), Wahyoo Holdings SG Pte. Ltd. (wahyoo.com), UTown Singapore Technologie Pte. Ltd. (Jagat) dan 1BStories Pte. Ltd. (www.1bstories.com).

Baca Juga : Historia Bisnis: Northstar dan San Miguel Berebut Saham Grup Bakrie di BUMI

Co-Founder dan Managing Partner Northstar Group Patrick Walujo menambahkan, kesuksesan penggalangan dana dana modal ventura pertama perusahaan selama paruh kedua tahun 2022 yang menantang mendukung kekuatan, dan kepercayaan pada kemampuan Northstar.

“Kami berharap dapat mendukung secara lebih para pengusaha menjanjikan di Asia Tenggara untuk mendorong pertumbuhan bisnis mereka melalui modal dan keahlian kami,” jelasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (7/1/2023).

NSV I mendapat dukungan kuat dari beragam kelompok investor global, termasuk sovereign wealth fund, investor institusional, kantor keluarga dan individu berpenghasilan tinggi.

Dengan penutupan pertama NSV I, Grup Northstar sekarang mengelola modal komitmen sebesar US$2,6 miliar atau setara Rp40,64 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : northstar patrick walujo investasi investasi startup