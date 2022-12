Pergerakan Harga Emas Hari Ini, Cermati Covid-19 di China Kembali Menggila

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas global akan cenderung fluktuatif di tengah sentimen spekulasi pelonggaran pembatasan Covid-19 di China yang telah menekan dolar AS.

Tim Analis Monex Investindo Futures menjelaskan dolar AS yang melemah sempat mengangkat harga emas kemarin. Namun, harga emas pada hari ini berpotensi dijual menguji support US$1.800 per troy ounce, apabila turun ke bawah level US$1.805 per troy ounce.

“Di sisi lain, jika emas bergerak naik ke atas level US$1.815, emas berpeluang dibeli menguji resistensi US$1.820 per troy ounce,” kata Monex, Rabu (28/12/2022).

Mengutip Bloomberg, laporan bahwa China akan mencabut persyaratan karantina untuk pengunjung yang datang dan mulai mengeluarkan paspor serta izin perjalanan Hong Kong untuk penduduk China meningkatkan kekhawatiran tentang inflasi.

Meskipun demikian, optimisme terhadap China dibebani oleh bahaya sistem kesehatan yang kewalahan karena lonjakan infeksi, dan aktivitas ekonomi yang runtuh. Rumah sakit yang padat dan antrean di rumah duka telah menimbulkan kekhawatiran dalam beberapa minggu terakhir, dan disertai dengan penurunan mobilitas sosial di kota-kota besar.

“Kurva infeksi China akan meningkat dan hanya akan mencapai puncaknya satu atau dua bulan setelah Tahun Baru Imlek,” kata Marcella Chow, ahli strategi pasar global untuk JPMorgan Chase.

Di pasar valas yang berpengaruh juga ke emas, banyak investor melihat kekuatan dolar berkurang pada 2023 dan biaya energi turun. Hal tersebut merupakan dua faktor yang akan mengurangi tekanan pada pasar negara berkembang.

“Kita mungkin akan melalui satu tahun lagi di mana pasar negara berkembang berjuang,” kata Shane Oliver, kepala strategi investasi dan ekonomi AMP Services Ltd.

09:08 WIB Emas spot dan Comex kompak turun Harga emas spot melemah 0,11 persen atau 1,98 poin ke US$1.811,71 per troy ounce pada 09.07 WIB. Sementara itu, emas Comex kontrak Februari 2023 turun 0,16 persen atau 2,90 poin ke US$1.820,20 per troy ounce.

