IHSG Masih Bearish, Cek Saham ADRO hingga BNBR

Bisnis.com, JAKARTA – IHSG diperkirakan masih berada pada fase bearish setelah ditutup terkoreksi 0,4 persen ke 6.800 pada perdagangan Jumat (23/12/2022). Sejumlah saham layak diperhatikan.

Analis MNC Sekuritas menyebutkan koreksi dari IHSG pun disertai dengan munculnya volume penjualan dan belum mampu break resistance di 6.854.

“Nampaknya IHSG sedang berada di fase konsolidasinya untuk membentuk wave iv dari wave c dari wave (y) pada label hitam. Namun demikian, pada skenario alternatifnya, posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (x) ke arah 6.982,” tulisnya dalam riset harian, Senin (26/12/2022).

Adapun, yang perlu diperhatikan adalah pergerakan IHSG diperkirakan masih berada pada fase bearishnya. MNC Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak dengan support di level 6.693, 6.641 dan resistance di 6.854, 6.982.

Berikut rekomendasi saham pilihan MNC Sekuritas hari ini:

ADRO - Buy on Weakness

ADRO ditutup terkoreksi 3,1 persen ke 3.810 disertai dengan tekanan jual yang cukup besar, koreksi dari ADRO pun telah menembus cluster MA20 dan MA60. Diperkirakan, posisi ADRO sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [v], sehingga koreksi ADRO akan cenderung terbatas dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 3.710-3.770

Target Price: 3.990, 4.240

Stoploss: below 3.630

ASII - Buy on Weakness

ASII ditutup terkoreksi 1,7 persen ke 5.675 disertai munculnya volume jual. Selama ASII masih mampu bergerak di atas 5.550 sebagai stoplossnya, posisi ASII saat ini masih berada pada bagian dari wave iv dari wave (c), sehingga koreksi ASII dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 5.600-5.650

Target Price: 5.950, 6.100

Stoploss: below 5.550

BNBR - Buy on Weakness

BNBR ditutup cenderung flat di 72 dan pergerakannya masih berada di atas cluster MA20 dan MA60. Selama BNBR masih mampu bertahan di atas 65 sebagai stoplossnya, maka posisi BNBR sedang berada di awal wave [c] dari wave D pada pola triangle.

Buy on Weakness: 68-72

Target Price: 80, 88

Stoploss: below 65

SMGR - Buy on Weakness

SMGR ditutup menguat 0,4 persen ke 6.750 disertai dengan munculnya volume beli. Diperkirakan, posisi SMGR saat ini sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave C dari wave (B), sehingga nampaknya SMGR masih rawan terkoreksi terlebih dahulu dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 6.300-6.500

Target Price: 6.925, 7.300

Stoploss: below 6.200

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

