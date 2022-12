Sah! RUPSLB Unilever Indonesia (UNVR) Angkat 2 Direktur Baru, Ini Profilnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konsumer PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) mengangkat dua direktur baru dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang digelar hari ini, Kamis (15/12/2022). Kehadiran dua sosok baru dalam jajaran direksi ini diharapkan menambah amunisi UNVR dalam menumbuhkan bisnis yang konsisten, kompetitif, menguntungkan, dan bertanggung jawab.

“Kami percaya bahwa upaya berkesinambungan untuk membangun tim yang kuat dan siap untuk masa depan sangatlah penting bagi kesuksesan jangka panjang perusahaan. Beberapa tahun belakangan memberikan banyak tantangan bagi dunia bisnis, termasuk Fast Moving Consumer Goods seperti kami. Namun kami memiliki strategi tepat yang telah menunjukkan hasil yang baik, dan kami memiliki pemimpin-pemimpin yang cakap dengan rekam jejak yang mumpuni untuk menjalankan strategi tersebut dengan baik,” kata Presiden Direktur Unilever Indonesia Ira Noviarti dalam keterangan resmi, Kamis (15/12/2022).

RUPSLB kali ini mengumumkan pengangkatan Nurdiana Darus sebagai Direktur dan Sekretaris Perusahaan dan Alper Kulak sebagai Direktur Supply Chain. Baik Nurdiana maupun Alper memiliki pengalaman yang beragam dan rekam jejak yang luas di bidang keahlian mereka.

Nurdiana Darus adalah warga negara Indonesia yang bergabung dengan Unilever Indonesia pada 2019. Nurdiana telah mengisi berbagai peran kepemimpinan senior sebelum bergabung dengan Unilever Indonesia.

Nurdiana pernah menjabat sebagai Deputi Kepala Badan Pengelola REDD+ Indonesia, Chief Operating Officer of Landscape Indonesia (PT Bentang Alam Indonesia), Penasehat Senior untuk Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI) dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).

Nurdiana menerima gelar sarjana cum laude di bidang Administrasi Bisnis, jurusan Sistem Informasi Manajemen dari University of Oklahoma. Dia kemudian meraih gelar Master of Science di bidang Teknologi Sistem Informasi dari George Washington University, dan telah mengikuti pelatihan eksekutif dari John F. Kennedy School of Government di Harvard University dan Edmund A. Walsh School of Foreign Service di Georgetown University.

Sementara itu, Alper Kulak adalah warga negara Turki. Alper telah bersama Unilever selama lebih dari 25 tahun dan memiliki pengalaman di berbagai pasar seperti Afrika, Eropa, Asia Pasifik, Asia Selatan, Timur Tengah dan Amerika Serikat.

“Pengalamannya meliputi bidang supply chain dan manajemen operasional, layanan pelanggan, logistik, serta perencanaan dan operasional pabrik,” lanjut Ira.

Selama berkarier di Unilever, Alper telah memegang berbagai posisi senior termasuk Vice President of Supply Chain di Unilever Pakistan (2021-2022), Customer Service & Logistics Director di Unilever South Africa (2018-2020) dan Global Supply Chain Director di Unilever UK (2015-2018). Alper memiliki gelar business of science (BSc) dari Bogazici University, Turki.

RUPSLB hari ini juga menyetujui pengunduran diri Reski Damayanti dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan Sekretaris Perusahaan karena alasan pribadi. Manajemen UNVR menyebutkan Reski memutuskan untuk melanjutkan karier di luar Unilever Indonesia.

“Perseroan berterima kasih kepada Reski atas kontribusi positifnya dan mendoakan yang terbaik dalam perjalanan kariernya selanjutnya,” tulis Unilever.

