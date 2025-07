Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 14 Juli 2025

Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan melanjutkan penguatan pada perdagangan awal pekan ini.

Berdasarkan data Bloomberg, IHSG ditutup menguat sebesar 0,6% ke level 7.047,44 Jumat (11/7/2025). Sebanyak 345 saham menguat, 255 saham melemah, dan 368 saham stagnan.

IHSG ditutup dengan nilai transaksi yang diperdagangkan mencapai Rp12,92 triliun, volume transaksi 20,97 miliar lembar, dan frekuensi transaksi 1,45 juta kali. Adapun, market cap pasar modal Indonesia mencapai Rp12.404 triliun.

Tim Analis MNC Sekuritas menjelaskan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji 7,064-7,134.

"Pada skenario terbaiknya, posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave c dari wave (b) dari wave [b]," tulis MNC Sekuritas dalam riset harian, Senin (14/7/2025).

Support: 6,971, 6,907

Resistance: 7,085, 7,117

Berikut sejumlah saham yang direkomendasikan hari ini, Senin (14/7):

ASII - Buy on Weakness

ASII menguat 0,64% ke 4,710 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Kami perkirakan, posisi ASII saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave 3, sehingga koreksi ASII akan relatif terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 4,590-4,660

Target Price: 4,770, 4,850

Stoploss: below 4,520

AUTO - Spec Buy

AUTO menguat 0,98% ke 2,060 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, namun pergerakannya masih tertahan oleh MA60. Selama AUTO masih mampu berada di atas 2,020 sebagai stoplossnya, maka posisi AUTO saat ini sedang berada di awal wave (c) dari wave [b].

Spec Buy: 2,030-2,060

Target Price: 2,100, 2,130

Stoploss: below 2,020

BBTN - Buy on Weakness

BBTN menguat 3,46% ke 1,195 dan masih didominasi oleh volume pembelian, penguatannya pun masih mampu berada di atas MA200. Kami perkirakan, posisi BBTN saat ini sedang berada pada bagian dari wave (c) dari wave [b].

Buy on Weakness: 1,140-1,170

Target Price: 1,220, 1,265

Stoploss: below 1,105

PTBA - Buy on Weakness

PTBA menguat 2,06% ke 2,480 dan disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Kami perkirakan, posisi PTBA saat ini sedang berada pada bagian awal dari wave [c], sehingga PTBA masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 2,420-2,460

Target Price: 2,520, 2,620

Stoploss: below 2,380

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.