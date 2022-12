Harga Emas Hari Ini, Bisa Naik Tipis Meski di Bawah Level Psikologis

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas dunia naik tipis pada akhir perdagangan, Rabu pagi WIB, berbalik menguat dari penurunan tajam sehari sebelumnya.

Walaupun menguat, harga emas masih tetap berada di bawah level psikologis US$1.800 karena imbal hasil obligasi pemerintah AS melemah.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di Divisi Comex New York Exchange, terdongkrak 0,06 persen menjadi US$1.782,40 dolar AS per ounce setelah diperdagangkan mencapai tertinggi sesi di US$1.793,20 dolar AS sedangkan level terendah US$1.779,10.

Kenaikan emas pada hari Selasa (6/12/2022) juga merupakan koreksi dari penurunan tajam pada hari Senin (5/12). Meski demikian, indeks dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah AS akan tetap menjadi pendorong utama harga emas.

Secara teknis, menurut analis pasar, emas telah diperdagangkan naik selama 2—3 minggu dan sebuah higher low muncul di area 1.760 dolar AS hingga 1.765 dolar AS, naik dari level terendah sebelumnya di dekat 1.725 dolar AS.

Investor juga menunggu pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve minggu depan.

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman pada bulan Maret turun 8,2 sen atau 0,37 persen, menjadi ditutup pada 22,335 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman pada bulan Januari turun 12,1 dolar AS atau 1,2 persen menjadi ditutup pada 995,40 dolar AS per ounce.

