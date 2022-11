Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Dapat Rebound?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat jika mampu melewati level resistance terdekatnya pada perdagangan hari ini, Rabu (9/11/2022).

Tim Analis MNC Sekuritas menyebutkan IHSG ditutup terkoreksi 0,7 persen ke 7,050 pada perdagangan kemarin (8/11/2022). Koreksi IHSG disertai dengan volume penjualan yang tinggi dan IHSG masih belum mampu untuk break dari resistance di 7.128 dan MA60-nya.

Posisi IHSG tampaknya sudah selesai membentuk wave (x) dari wave [y] dan akan membentuk awalan wave (y) dari wave [y] untuk menguji rentang area 7.000–7.030 terlebih dahulu. Namun, pada label merah, apabila IHSG mampu break 7.128, maka IHSG akan menuju ke 7.240. IHSG diperkirakan bergerak di level support 6.962 dan 7.050, serta resistance di 7.128 dan 7.135.

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan MNC Sekuritas untuk perdagangan hari ini:

ASII - Buy on Weakness

ASII ditutup menguat 0,4 persen ke 6.525 pada perdagangan kemarin, penguatan ASII masih tertahan oleh cluster MA20 dan MA200 meskipun masih didominasi oleh tekanan beli. Posisi ASII saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave y dari wave (b) sehingga ASII masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 6.425–6.475

Target Price: 6.750, 7.050

Stoploss: below 6.350

ADMR - Buy on Weakness

ADMR ditutup menguat 0,8 persen ke 1.900 pada perdagangan kemarin dan masih didominasi oleh tekanan beli. Posisi ADMR saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [c] sehingga ADMR berpeluang untuk melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 1.850–1.900

Target Price: 1.980, 2.090

Stoploss: below 1.785

HRUM - Buy on Weakness

HRUM ditutup menguat 0,3 persen ke 1.665 pada perdagangan kemarin dan masih didominasi oleh tekanan beli. Posisi HRUM saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [a] dari wave Y, sehingga HRUM masih berpeluang menguat.

Buy on Weakness: 1.595–1.625

Target Price: 1.740, 1.950

Stoploss: below 1.530

PTPP - Buy on Weakness

PTPP ditutup terkoreksi 0,5 persen ke 910 pada perdagangan kemarin (8/11), koreksi PTPP pun disertai dengan tingginya volume penjualan. Posisi PTPP saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave [iii] dari wave A dari wave (3), hal tersebut berarti PTPP masih berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 890–905

Target Price: 955, 1,030

Stoploss: below 865

