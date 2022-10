IHSG Siap Rebound, Rekomendasi Saham BIPI, PTBA, SSMS

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — IHSG diperkirakan mampu menguat terbatas pada perdagangan Jumat (14/10/2022), setelah ditutup terkoreksi pada hari sebelumnya.

Analis MNC Sekuritas menyebutkan IHSG kembali ditutup terkoreksi 0,4 persen ke 6.880 meskipun sempat menguat namun masih tertahan oleh MA200.

"Cermati support terdekat di 6,870, karena kami perkirakan posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave (y) dari wave [y] dari wave B, sehingga IHSG masih rawan terkoreksi kembali untuk menguji supportnya hingga ke rentang 6.730," tulis analis MNC Sekuritas dalam riset harian, Jumat (14/10/2022).

Baca Juga : Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 14 Oktober 2022

Meskipun menguat, MNC Sekuritas memperkirakan nampaknya akan terbatas ke 6.940-6.970 dahulu dengan support di 6.757, 6.850 dan resistance di 7.000, 7.135

Adqpun rekomendasi saham MNC Sekuritas hari ini berikut ini:

BIPI - Buy on Weakness (142)

BIPI ditutup menguat cukup signifikan sebesar 6,8 persen ke 142 pada perdagangan kemarin disertai munculnya volume pembelian, namun masih tertahan MA20. Apabila BIPI belum sanggup break resistance di 161, maka posisi BIPI sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [c] dari wave Y dari wave (A) pada label hitam, sehingga BIPI masih rawan kembali terkoreksi.

Buy on Weakness: 120-133

Target Price: 164, 177

Stoploss: below 116

PTBA - Buy on Weakness (4,250)

PTBA ditutup terkoreksi 0,2 persen ke 4,250 pada perdagangan kemarin dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Selama tidak terkoreksi ke bawah 4,140 sebagai support, maka posisi PTBA saat ini sedang berada pada bagian dari wave (c) dari wave [ii].

Buy on Weakness: 4,180-4,240

Target Price: 4,350, 4,450

Stoploss: below 4,140

SSMS - Buy on Weakness (1,375)

SSMS ditutup menguat 3 persen ke 1,375 pada perdagangan kemarin disertai dengan peningkatan volume, pergerakan SSMS pun telah menutup gap. Posisi SSMS saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave (iii) dari wave [c] dari wave 5 dan akan lebih terkonfirmasi bila mampu break resist 1,415.

Buy on Weakness: 1,330-1,370

Target Price: 1,440, 1,490

Stoploss: below 1,295

TOWR - Sell on Strength (1,200)

TOWR ditutup flat ke 1,200 pada perdagangan kemarin dan masih didominasi tekanan jual. Selama TOWR belum mampu break resist 1,250, maka posisi TOWR saat ini sedang berada di awal wave [c] dari wave B sehingga TOWR rawan melanjutkan koreksinya ke rentang 1,030-1,135.

Sell on Strength: 1,205-1,220

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

