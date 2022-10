Bos MNC Harry Tanoe Bertemu Donald Trump, Ada Apa?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Bos MNC Hary Tanoesoedibjo mengadakan pertemuan dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan ini berlangsung di Trump National Golf Club, Jupiter, Florida, Amerika Serikat.

Melalui akun instagram pribadi miliknya, Hary mengunggah foto bersama dengan Trump pada Selasa (11/10/2022) waktu setempat. Hary ditemani oleh istrinya yakni Liliana Tanoesoedibjo, dan Trump ditemani oleh istrinya, yakni Melania Trump.

"A Moment with Mr. Donald Trump and his wife, Mrs. Melania Trump at the Trump National Golf Club, Jupiter, Florida," tulis Hary dalam unggahan akun instagram @hary.tanoesoedibjo dikutip pada Rabu (12/10/2022).

Sosok Hary Tanoe memang bisa dikatakan cukup dekat dengan Trump. Pada 21 Januari 2017, tepat di malam inagurasi Donald Trump sebagai Presiden AS 2016-2020, Bos MNC Group tersebut turut merayakan kemenangan Trump di Trump Tower, Washington DC bersama Eric Trump yang merupakan putra kandung Donald.

Hary dan Trump juga menjalani kerjasama bisnis. Emiten MNC Group yang paling lekat dengan Trump sudah adalah MNC Land. Emiten berkode KPIG tersebut merupakan salah satu mitra Trump untuk mengembangkan bisnis propertinya ke luar negeri.

Mengacu laman resminya di trumpresidenceindonesia.com, Trump dan Hary Tanoe menyepakati kerja sama pembangunan properti di Bali dan Lido, Jawa Barat.

Pembangunan kawasan di Bali berlangsung di Tanah Lot, Tabanan, di atas lahan seluas 102 hektare. Selain permukiman, akan dibangun pula lapangan golf di lokasi yang tak jauh dari tempat pembangunan hunian tersebut.

Pun dengan pembangunan di Lido, yang berdasarkan proyeksi akan menghasilkan properti lebih variatif. Total akan ada 4 tipe hunian yang ditawarkan kawasan ini, masing-masing memiliki perbedaan pada jumlah kamar tidur yang jumlahnya bervariasi antara 3-5.

