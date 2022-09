IHSG Berpotensi Mandek di Zona Merah Besok, Cermati WIIM, RALS & EXCL

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan melemah pada perdagangan besok, Rabu (28/9/2022).

Berdasarkan data Bloomberg, IHSG ditutup pada posisi 7.112,44 atau turun 0,21 persen pada Selasa (27/9/2022). Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan dalam risetnya menjelaskan, IHSG ditutup melemah seiring pelemahan bursa saham secara global dan penurunan harga komoditas, serta penurunan nilai tukar rupiah yang menembus Rp 15.100 per dolar AS.

"Pergerakan masih minim sentimen pendorong terutama dari dalam negeri," jelas Dennies.

Dennies memprediksi IHSG akan melemah pada perdagangan besok. Secara teknikal, candlestick membentuk lower high dan lower low menguji support MA 50, stochastic bergerak di sekitar area oversold mendingikasikan rentang pelemahan mulai terbatas.

Pergerakan akan dipengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah yang mencapai level Rp 15.100 per dolar AS. Investor akan mencermati rilis data kepercayaan konsumen AS serta pidato dari gubernur The Fed.

Selanjutnya, Dennies memperkirakan IHSG bergerak pada level support 7.048 dan 7.080 serta resistance 7.138 dan 7.164.

Adapun beberapa saham yang menjadi rekomendasi Dennies untuk perdagangan besok adalah sebagai berikut:

WIIM, PT Wismilak Internasional Makmur Tbk.

Target Price: 890 – 920

Entry Level: 800 – 820

Stop Loss: 785

Masih bergerak dalam trend penguatan jangka menengah.

RALS, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk.

Target Price: 630 – 650

Entry Level: 590 – 610

Stop Loss: 575

Mengalami koreksi, candlestick membentuk lower high dan lower low namun masih bisa bertahan diatas level support.

EXCL, PT XL Axiata Tbk.

Target Price: 2.600 – 2.650

Entry Level: 2.500 – 2.550

Stop Loss: 2.470

Candlestick membentuk long white body dengan stochastic membentuk goldencross di area oversold mengindikasikan potensi penguatan.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

