BlackRock dan Vanguard Nikmati Gurihnya Ratusan Miliar Dividen Grup Salim

Bisnis.com, JAKARTA — Dua hari terakhir para pemegang saham Grup Salim menuai hasil investasi berupa dividen yang gurih. Dari besarnya dividen itu, lebih dari Rp116 miliar masuk ke kantong dua investor raksasa, yakni BlackRock Inc. dan The Vanguard Group Inc.

Emiten grup salim yang membagikan dividen kemarin dan hari ini di antaranya adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) selaku produsen Indomie, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP), dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP). Ada juga emiten konglomerasi Aguan dan Salim, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI).