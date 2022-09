Blak-blakan! Garuda (GIAA) Bakal Konversi Utang Jadi Saham Rp4,9 Triliun

Garuda (GIAA) menyiapkan 3 skema harga pelaksanaan rights issue dan konversi saham yakni sebesar Rp50 per saham, Rp125 per saham, dan Rp250 per saham.