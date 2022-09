IHSG Rawan Koreksi, Cek Rekomendasi Saham INCO hingga PNBS

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melanjutkan pelemahan pada awal perdagangan Senin (26/9/2022).

Sebelumnya, IHSG menutup perdagangan akhir pekan lalu terkoreksi 0,6 persen ke level 7.178 dan pergerakannya masih tertahan di area MA20.

"Kami memperkirakan, posisi IHSG masih berada di awal wave (c) dari wave [y] dari wave B, hal tersebut berarti pergerakan IHSG masih rawan terkoreksi dan akan lebih terkonfirmasi bila IHSG terkoreksi menembus supportnya di 7.073 yang akan mengarahkan IHSG ke rentang 6.872-7.065," tulis Tim Analis MNC Sekuritas dalam riset, Senin (26/9/2022).

Adapun, jika menembus 7.073, MNC Sekuritas memperkirakan level support selanjutnya berada di 7.015, sementara resistancenya 7.252 dan 7.355.

Saham pilihan MNC Sekuritas hari ini berikut ini:



INCO - Spec Buy (6.625)

INCO ditutup terkoreksi 0,4 persen ke level 6.625 pada perdagangan Jumat dan pergerakannya masih cenderung sideways. Selama tidak terkoreksi ke bawah 6.400 sebagai supportnya, posisi INCO saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave (v) dari wave [a] dari wave Y pada label hitam.

Spec Buy: 6.525-6.600

Target Price: 7.125, 7.550

Stoploss: below 6.400

MIKA - Buy on Weakness (2.700)

MIKA ditutup menguat 1,5 persen ke level 2.700 pada perdagangan Jumat, pergerakan MIKA masih berada di atas cluster MA20 dan MA60. Posisi MIKA saat ini sedang berada di awal wave c dari wave (iii) dari wave [c] sehingga MIKA berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 2.670-2.700

Target Price: 2.850, 3.000

Stoploss: below 2.580

MPMX - Buy on Weakness (1.075)

MPMX ditutup menguat 3,4 persen ke level 1.075 pada perdagangan Jumat dan mampu menembus resistance di 1.060. Posisi MPMX saat ini sedang berada pada bagian dari wave iii dari wave (c) dari wave [y], sehingga MPMX berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 1.050-1.070

Target Price: 1.160, 1.240

Stoploss: below 1.020

PNBS - Spec Buy (86)

PNBS ditutup menguat 7,5 persen ke level 86 pada perdagangan Jumat dan mampu menembus resistancenya di 83. Posisi PNBS saat ini sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (iii).

Spec Buy: 83-86

Target Price: 100, 116

Stoploss: below 78

