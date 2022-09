Rupiah Loyo ke Rp15.000, Begini Dampaknya ke Mandom Indonesia (TCID)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen kosmetik merek Pixy dan Gatsby, PT Mandom Indonesia Tbk. (TCID), optimistis operasional perusahaan tidak akan terlalu terimbas fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Komposisi bahan baku impor maupun lokal dalam aktivitas produksi sejauh ini dinilai seimbang.

Direktur TCID Hideki Nakamura mengatakan bahan baku impor menyumbang sekitar 16 persen dari keseluruhan kebutuhan. Di sisi lain, bahan baku dari dalam negeri mendominasi dengan komposisi mencapai 84 persen.

“Komposisi bahan baku impor sekitar 16 persen, sementara lokal mendominasi 84 persen,” kata Nakamura dalam paparan publik, Kamis (22/9/2022).

Sepanjang semester I/2022, beban bahan baku dan pengemas Mandom Indonesia mencapai Rp462,31 miliar. Nilai tersebut naik sekitar 9,03 persen dibandingkan dengan Rp424,01 miliar di semester I/2022.

Nakamura juga menyebutkan kontribusi penjualan dalam negeri dan ekspor berada pada porsi yang seimbang. Dari total penjualan sebesar Rp925,42 miliar pada periode Januari—Juni 2022, sebesar 65,8 persen yang setara dengan Rp609,22 miliar berasal dari dalam negeri.

Penjualan domestik semester I/2022 tumbuh 15,1 persen dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun lalu sebesar Rp575,34 miliar. Di siis lain, penjualan ekspor tumbuh 5,9 persen secara tahunan menjadi Rp316,19 miliar dan berkontribusi sekitar 35 persen dari total penjualan.

“Dengan komposisi tersebut bisa dikatakan kami melakukan natural hedging atau penyeimbangan natural antara pemasukan dan pengeluaran dalam menghadapi risiko nilai tukar,” tambahnya.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau melemah pada perdagangan Kamis siang. Pukul 12.55 WIB, rupiah spot berada di posisi Rp15.025 per dolar AS atau melemah 0,19 persen.

Pelemahan rupiah terjadi seiring dengan menguatnya indeks dolar AS yang naik 0,90 persen ke level 111,34. Penguatan dolar AS terjadi di tengah keputusan The Fed untuk kembali menaikkan FFR sebesar 75 basis poin dan perkembangan geopolitik di Rusia dan Ukraina.

