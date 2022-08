IHSG Rawan Koreksi, Cek Saham Pilihan MNC Sekuritas

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan bergerak rawan terkoreksi pada perdagangan Rabu (31/8/2022).

Tim Riset MNC Sekuritas mengatakan, IHSG ditutup menguat 0,4persen ke level 7.159 pada perdagangan Selasa (30/8/2022). Penguatan IHSG diiringi dengan peningkatan tekanan beli dan sempat menembus resistance 7.200.

“Kami memperkirakan, posisi IHSG sedang berada di wave ii dari wave (a) dari wave [d] pada label hitam atau wave (E) pada label merah sehingga IHSG diperkirakan masih rawan terkoreksi untuk menguji area 6.973-7.065 sebagai level koreksi terdekat,” tulis Tim Riset MNC Sekuritas, Rabu (31/8/2022).

Baca Juga : Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 31 Agustus 2022

Pada bullish skenario, Tim Riset MNC Sekuritas memperkirakan pergerakan IHSG sedang berada di awal wave [v] dari wave 1, sehingga akan berpeluang menembus resistance 7.230 dan menuju ke 7.355.

MNC Sekuritas memperkirakan support IHSG akan berada pada level 7.020-6.900, dan resistance di level 7.200-7.230.

Berikut adalah saham-saham pilihan MNC Sekuritas.

ADHI - Spec Buy (790)

ADHI ditutup menguat 3,9 persen ke level 790 pada perdagangan kemarin (30/8/2022), penguatan ADHI telah menembus MA20-nya. Selama ADHI tidak terkoreksi kembali ke bawah 735 sebagai supportnya, maka posisi ADHI sedang berada di awal wave (c) dari wave [iii].

Spec Buy: 770-790

Target Price: 845, 885

Stoploss: below 735

GOTO - Buy on Weakness (324)

GOTO ditutup menguat 1,3 persen ke level 324 pada perdagangan kemarin (30/8/2022), namun penguatan GOTO masih tertahan oleh MA60. Selama GOTO mash mampu bergerak di atas 300 sebagai supportnya, maka posisi GOTO saat ini sedang berada di awal wave [c] dari wave B.

Buy on Weakness: 316-324

Target Price: 344, 360

Stoploss: below 300

PTPP - Buy on Weakness (990)

PTPP ditutup menguat 4,2 persen ke level 990 pada perdagangan kemarin (30/8/2022), penguatan PTPP sudah menutup gap yang ada namun masih tertahan oleh MA200. Kami perkirakan, posisi PTPP saat ini sedang berada di awal wave (iii) dari wave [iii].

Buy on Weakness: 965-980

Target Price: 1.055, 1.120

Stoploss: below 940

TLKM - Spec Buy (4.480)

TLKM ditutup terkoreksi 0,9 persen ke level 4.480 pada perdagangan kemarin (30/8/2022). Selama TLKM tidak terkoreksi ke bawah 4,360 sebagai supportnya, maka posisi TLKM saat ini sedang berada di awal wave (v) dari wave [c] dari wave B.

Spec Buy: 4.420-4.480

Target Price: 4.700, 4.800

Stoploss: below 4.360

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : IHSG prediksi ihsg ihsg hari ini