Waskita (WSKT) Menang Tender Infrastruktur Jalan di Timor Leste Rp322 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - PT Waskita Karya Tbk. (WSKT) berhasil memenangkan tender pembangunan infrastruktur Jalan Noefefan-Oenuno di Oe-Cusse, Timor Leste senilai US$22,1 juta atau Rp322 miliar.

Direktur of Operation I & QSHE Waskita Karya I Ketut Pasek Senjaya menerangkan proyek tersebut bukan yang pertama. Perusahaan BUMN ini sebelumnya telah menyelesaikan proyek infrastruktur Bandara Suai dan Jalan Sukato-Noefefan yang rampung pada 2020.

"Proyek ini, kami targetkan lebih cepat dari rencana penyelesaian di dalam kontrak selama 18 bulan, dan untuk dapat menyelesaikan proyek ini tepat waktu bahkan lebih cepat dari kontrak, kami mengirimkan tim terbaik sebagai wujud tanggung jawab dan rasa terima kasih kepada Zona Espesial Ekonomia Sosial no Merkadu (ZEESM Timor 4 Leste) karena telah memberikan keperccayaan Waskita Karya sebagai kontraktor pelaksana," kata Pasek, Senin (22/8/2022).

Pasek mengungkapkan rasa bangga Waskita sebagai perusahaan BUMN kosntruksi yang dipercaya dan memberi kontribusi untuk negara Timur Leste. Waskita dalam proyek ini ditugaskan untuk melakukan improvement atau rehabilitation dan maintenance jalan di Oe-Cusse tersebut.

"Waskita berkomitmen akan memberikan kualitas dan performa hasil pekerjaan yang bagus sehingga tidak hanya memberikan dampak terhadap perusahaan Waskita namun juga berdampak terhadap nama Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Pasek berharap ke depannya Waskita dapat memberikan kontribusi pembangunan infrastruktur hingga sarana prasarana untuk masyarakat Timor Leste. Perseroan saat ini pun tengah merintis dan meyasar sejumlah proyek infrastruktur lainnya.

Dia optimistis dengan kepercayaan yang diperoleh Waskita dapat membuat hubungan diplomatik antara Timor Leste dan Indonesia dapat lebih terjaga dan terjalin dengan baik.

"Diperolehnya proyek ini adalah karena kepercayaan atas hasil kerja proyek sebelumnya dengan kualitas yang baik. Waskita siap untuk mengerjakan paket paket selanjutnya baik pekerjaan jalan, gedung, pengembangan bandara dan lainnya," papar Pasek.

Waskita saat ini telah memiliki sejumlah peralatan berat untuk proyek konstruksi yang lengkap dan memadai di Timor Leste, sehingga proyeknya dapat dikerjakan dengan lebih optimal.

Untuk diketahui, proyek infrastruktur Jalan Noefefan-Oenuno di Oe-Cusse, Timor Leste ini telah melewati proses penandatanganan kontrak kerja dan ground breaking pada Jumat (19/8/2022) lalu.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Anggota Parlemen Republic Democratic Timor Leste, President of the Authority of the Region RAEOA-ZEESM Timor Leste, Arsenio Paixao Bano, Director Diresaun Regional Infrastructura (DRI) Candido Dos Reis Amarai, SVP Overseas Division Arief Hardiyanto, dan Branch Manager Timor Leste Muhammad Yunus Asy Ary.

