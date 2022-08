J.P. Morgan Jadi Perusahaan Sekuritas Usaha Patungan Terbaik di Bisnis Indonesia Award2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia meraih penghargaan dalam kategori perusahaan sekuritas usaha patungan terbaik dalam ajang Bisnis Indonesia Award (BIA) 2022.

J.P. Morgan mengalahkan empat nominasi lain yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas, PT Credit Suisse Indonesia, dan PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.

Untuk Diketahui, PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia merupakan perusahaan patungan yang telah berdiri dari 12 Mei 1889 dengan pengendali akhir perusahaan yaitu JPMorgan Chase & Co. Inc., New York.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2021, J.P. Morgan membukukan pertumbuhan kinerja baik dari sisi top line maupun bottom line.

Adapun total pendapatan usaha J.P. Morgan mengalami kenaikan sebesar 57,71 persen year on year (yoy) pada akhir 2021 menjadi Rp148,15 miliar, sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp93,94 miliar.

Selanjutnya dari sisi laba bersih, terjadi peningkatan signifikan yaitu sebesar 201,79 persen yoy, dari Rp59,31 miliar pada kuartal IV/2020 menjadi Rp178,99 pada kuartal IV/2021.

Baca Juga : Bisikan JP Morgan untuk Hedging Inflasi & Daftar Saham Pilihan

Sebagai informasi, Bisnis Indonesia Award (BIA) merupakan kegiatan tahunan dari Bisnis Indonesia yang pada hari ini, Senin (15/8/2022) diselenggarakan untuk yang ke-20 kali.

BIA merupakan bentuk penghargaan dari Bisnis Indonesia Group terhadap para pelaku bisnis di Indonesia, terutama korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan finansial yang memiliki kinerja cemerlang.

Pada BIA 2022 yang dilaksanakan di Rits Carlton Mega Kuningan Jakarta kali ini, Bisnis Indonesia mengusung tema “Bangkit pada Tahun Perubahan”.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :